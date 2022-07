Rotarier helfen bei Integrationsprojekt

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Der Krieg in der Ukraine hat dramatische Folgen: Millionen Menschen sind auf der Flucht, hunderttausende Wohnungen und Häuser zerstört. Viele haben all ihr Hab und Gut verloren. Die Caritas hilft in der Ukraine selbst, in den Nachbarländern, die Geflüchtete aufgenommen haben, und auch in Österreich. Das bestehende Hilfsangebot wurde kürzlich um ein weiteres Projekt erweitert. Ehrenamtliche, die von der Caritas eine spezielle Schulung erhalten, unterstützen als Integrationspaten geflüchtete Menschen aus der Ukraine bei vielfältigen Fragestellungen, Herausforderungen und in unterschiedlichen Lebensbereichen.

„Integrationspaten“ sind für die geflüchteten Menschen da, indem sie ihnen zuhören, Infos vermitteln und verschiedene Formen der Begleitung anbieten“, erklärt Caritas-Generalsekretär Christoph Riedl. „Sie unterstützen beim Lernen, begleiten zu Arzt- oder Amtsterminen oder unternehmen gemeinsame Freizeitaktivitäten.“

Das Projekt wird vom Land NÖ gefördert. Damit es aber in vollem Umfang angeboten werden kann, ist die Caritas auf Spenden angewiesen. Direktor Hannes Ziselsberger: „Ich danke dem Rotary Club Krems-Wachau für diese großzügige Spende, die einen wichtigen Beitrag zum Fortbestand des Projekts leistet.“

