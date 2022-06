Schüler ziehen Bilanz: „Bin froh, wieder in der Schule zu sitzen“

Werbung

Am Freitag gehen die Kremser Schüler in die wohlverdienten Ferien. Das Schuljahr 2021/22, ein weiteres im Zeichen von Corona, neigt sich dem Ende zu. Wie geht es Schülern und Lehrern?

Nach über zwei Jahren Pandemie normalisiert sich der Schulbetrieb langsam. „Man spürt eine deutliche Reduktion der Belastung. Es gab wieder überwiegend Präsenzunterricht und sehr viel mehr Sicherheit im System. Alle haben sich mittlerweile an die besonderen Umstände, wie das Testen, gewöhnt“, sagt Andrea Richter, Leiterin der Abteilung Schulpsychologie der Bildungsdirektion Niederösterreich. Dennoch zeigten sich dieses Schuljahr vor allem zwei Herausforderungen: bei den Jüngeren das Schließen entstandener Lernlücken, bei den Schülern zwischen zehn und 18 Jahren vor allem die Auswirkungen des Mangels an sozialen Kontakten in Lockdown-Zeiten.

Davon kann auch Anna Klatovsky (15), Schülerin des Mary Ward-Oberstufengymnasiums Krems, aus eigener leidvoller Erfahrung berichten: „Ich habe während der Pandemie von der Unterstufe an die Oberstufe an eine neue Schule gewechselt. Dadurch, dass zu Beginn kaum Präsenzunterricht stattfand, gab es auch kaum Kontakt zu den Mitschülern. Das Kennenlernen mussten wir nun vor allem im vergangenen Schuljahr nachholen. Ich bin jedenfalls froh, wieder in der Klasse sitzen zu können.“

Die Freude um die langsame Rückkehr zu einem gemeinschaftlichen Schulbetrieb wird jedoch durch den gestiegenen Leistungsdruck getrübt. „In den vergangenen Jahren waren die Lehrkräfte dazu angehalten mit Nachsicht zu beurteilen. Heuer mussten plötzlich wieder die vollen Anforderungen erfüllt werden“, wie Herwig Zeiler-Müllner, Lehrer am ORG Mary Ward, die Situation schildert. „Dies führte dazu, dass es bei manchen Schülerinnen und Schülern im heurigen Schuljahr notenmäßig eng wurde.“

Von Schulangst bis zu Selbstverletzungen

Die Belastungen äußern sich vielfältig. „Corona fungierte als Brennglas für latent vorhandene psychische Probleme“, wie Elisabeth Weigel, Direktorin des BRG Kremszeile, aus der Praxis erzählt. „Dies zeigt sich in Form von Depressionen über Schulangst bis hin zu selbstverletzendem Verhalten.“

Severin Tanzer, Jugendcoach für das Waldviertel, merkt die bestehende Belastungssituation vor allem durch „zurückgehenden inneren Antrieb der Jugendlichen hinsichtlich konkreter, persönlicher Zukunftspläne“. Verbesserungsbedarf im Umgang mit belastenden Gesamtsituationen sieht er im Bezirk Krems dahingehend, dass die Koordination der unterschiedlichen Unterstützungsangebote nicht zum Großteil in der Verantwortung der Teilnehmer liegen darf. „Wichtig wären außerdem mehr finanzielle und strukturelle Ressourcen, damit gerade in Akutsituationen die Wartezeiten deutlich verkürzt werden können.“ Den Wunsch, dass „den Schülern mehr psychologische Unterstützung zur Verfügung stehen würde“, äußert auch die Direktorin des Kremser BRG Ringstraße, Elisabeth Buchinger-Glaser.

Des steigenden Bedarfs an psychosozialer Beratung der Jugendlichen ist man sich auch in der Bildungsdirektion bewusst. Hier hat man bereits um sechs Schulpsychologen aufgestockt. „Wir waren vor der Pandemie ausgelastet und sind es jetzt erst recht“, wie Andrea Richter erzählt.

„Die Jugendlichen leben mit Klimawandel, Coronakrise und Ukrainekrieg in keiner einfachen Situation“, fasst Zeiler-Müllner die schwierige Lage zusammen. Für das kommende Schuljahr ab dem Herbst 2022 wird aber allgemein eine weitere Besserung der Situation an den Schulen erwartet.

