Mehreren Generationen waren oder sind sie ein Begriff: Nach 38 Jahren löste sich eine der bekanntesten Tanzbands aus Krems, „The Dreamers“, auf. Ob auf Schulbällen, verschiedenen Volksfesten oder zahlreichen anderen Tanz-Events – vielen Veranstaltungen drückten sie ihren musikalischen Stempel auf.

Bandleader Poldi Denk (Keyboard, Gesang, Management) stieß 1990 zu der 1982 von BORG-Schülern gegründeten Band und ist damit der „Dienstälteste“. An seiner Seite stand ab 2000 Charlie Weichselberger (Gesang, Percussion), 2004 stieß Christian Wimmer (Bass, Trompete, Gesang) dazu. Seit 2014 in der Band war Thomas Putzer (Gitarre, Gesang), zuletzt ergänzte 2015 Christoph Warnung (Percussion, Gitarre und Gesang) das Quintett.

„Unsere CD soll auch ein Abschiedsgeschenk an unsere treuen Fans sein, die uns jahrelang begleitet haben.“ Poldi Denk

„Wir hatten unseren letzten Auftritt bereits in Weißenkirchen im März 2020. Eigentlich wollten wir weitermachen, wir waren gut gebucht, doch die Auftrittsverbote zwangen auch uns, umzudenken“, erzählt Denk vom Ende der Erfolgsgeschiche. 50 Auftritte für Tanzbegeisterte pro Jahr standen in der langen erfolgreichen Phase der Truppe zu Buche.

Im Frühling 2021 war nun Schluss mit der Band. „Wir haben uns drauf gefreut, 2022 unser 40-jähriges Jubiläum zu feiern. Jetzt müssen wir uns halt den Umständen geschlagen geben und andere Wege finden“, erzählt Denk, der als würdigen Schlusspunkt eine Überraschung präsentiert: „Wir haben eine CD ,Die letzte Runde‘ mit den beliebtesten Titeln herausgebracht. Das soll auch ein Abschiedsgeschenk an alle Fans sein, die uns jahrelang begleitet haben.“

Die Doppel-CD „Die letzte Runde“ gibt es im Fachgeschäft City Music in der Ringstraße oder per Mail an office@thedreamers.at (25 Euro zuzüglich Versandkosten).