Tolle AMS-Bilanz: „Schallmauer“ nach unten durchbrochen

Die Arbeitslosigkeit geht bereits seit 21 Monaten in Folge (!) zurück, die Beschäftigung ist nach wie vor auf Rekordniveau, und auch das Stellenangebot beim AMS ist so hoch wie nie zuvor in dieser Jahreszeit.

Ende November waren 1.592 Personen beim AMS in Krems arbeitslos vorgemerkt, um 247 oder 13,4 % weniger als im Vergleichsmonat 2021.

Die Erfolgsgeschichte beim Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit hat sich mit einem Minus von 51,7 % (!) gegenüber dem Vorjahr ebenso fortgesetzt. Erstmals wurde mit 183 Personen die „Schallmauer“ von 200 durchbrochen. „Bei all diesen erfreulichen Werten darf aber nicht aus dem Auge verloren werden, dass das Jahr 2023 allerdings sehr herausfordernd werden dürfte“, erklärt Geschäftsstellenleiter Erwin Kirschenhofer.

Die prognostizierte Arbeitslosenquote für November 2022 mit 4,5 % bewegt sich zwar wieder leicht über dem Vollbeschäftigungsstatus, was auch der Jahreszeit geschuldet ist. Jedoch sind erstmals seit vielen Monaten wieder mehr Menschen arbeitslos geworden (651), als mit Unterstützung des AMS Krems integriert werden konnten (488).

Die heimischen Unternehmen suchen weiterhin nach Arbeitskräften. Ende November 2022 sind mit 1.136 freien Stellen um rund ein Drittel mehr als vor einem Jahr gemeldet.

