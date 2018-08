Der Tourismus hat derzeit Hochsaison in der Stadt Krems und der Wachau. Dass die Region aber auch schon vor der Hauptreisezeit im Sommer ein Hotspot für Gäste aus aller Welt ist, das zeigen die Nächtigungszahlen der ersten sechs Monate des Jahres in Krems beziehungsweise der ersten fünf Monate (der Juni wird erst ausgewertet) für die Region Wachau-Nibelungengau-Kremstal, in der im Vergleich zum selben Zeitraum des Jahres 2017 mehr Touristen waren.

Rad, Wein und Genuss werden geschätzt

234.641 Übernachtungen verzeichnete die Region, das ergibt ein Plus von 4,4 Prozent. Stärkster Herkunftsmarkt bleibt nach wie vor Österreich (129.721 Nächtigungen), gefolgt von Deutschland (62.297). Dahinter klafft eine große Lücke auf, die im Vergleich zum Vorjahr aber etwas kleiner geworden ist.

Verantwortlich dafür sind die Tschechen, die die Wachau und ihre Schönheiten in den vergangenen Jahren immer stärker lieben gelernt haben. Heuer ist die Zahl der Besucher aus dem nördlichen Nachbarland förmlich explodiert. 6.324 Nächtigungen ergeben ein Plus von 56,6 (!) Prozent. Top-Auslandsherkunftsmärkte hinter Deutschland und Tschechien sind die Schweiz und Ungarn. Außerhalb von Krems übernachteten Gäste am liebsten in den drei Kerngemeinden der Wachau Spitz, Weißenkirchen und Dürnstein.

Themenführungen, wie jene mit dem „Kremser Schmidt“, sind bei Touristen in Krems äußerst beliebt. | Stadt Krems

Bernhard Schröder, Geschäftsführer der Donau Niederösterreich Tourismus GmbH, freut sich vor allem über den Gästezuwachs aus den mittel- und osteuropäischen Ländern: „Wir können bei diesen bewegungsaffinen Gästen nicht nur mit unserem Top-Radangebot punkten, sondern auch das Wein- und Genussangebot wird immer mehr geschätzt. Die Positionierung der Region als Genussdestination trägt nun auch in diesen Ländern Früchte.“

In Krems selber bekommt die Nächtigungsbilanz nach zehn Jahren des ständigen Aufstiegs im ersten Halbjahr 2018 einen deutlichen Knick nach unten. 111.108 Übernachtungen verzeichneten die Beherbergungsbetriebe, das bedeutet einen Rückgang von über neun Prozent.

Klinik-Patienten drücken die Bilanz

Verantwortlich dafür sind aber nicht etwa ausbleibende Touristenströme, sondern eine Änderung in der Zählweise. „In der Nächtigungs-Statistik werden ab sofort nur mehr die Hotelgäste der Klinik Hollenburg gezählt, nicht mehr die Patienten. Bisher hatte die Klinik einen Anteil von rund 17 Prozent an den Nächtigungen. Zieht man diesen Anteil ab, ergibt sich auch für das erste Halbjahr 2018 ein Plus“, heißt es in einer Aussendung der Stadt.

Bürgermeister Reinhard Resch ist mit der Halbjahresbilanz zufrieden: „Mit den beiden Altstädten Krems und Stein sowie der Kunstmeile punkten wir bei den Besuchern. Auch Feste zum Thema Wein und Marille oder Festivals wie ‚Glatt & Verkehrt‘ bringen eine Vielzahl an Gästen nach Krems.“

Positiv zur Tourismusbilanz beitragen würde auch der Barockmaler Martin Johann Schmidt, der heuer seinen 300. Geburtstag feiert. Eine Ausstellung, kostümierte Themenführungen und eine eigene Konzertreihe im Herbst würdigen den berühmten Kremser.