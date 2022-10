Weihnacht im Krimi-Visier

„Es geht mir auch ums Thema Weihnachten, um Christkind versus Weihnachtsmann und Konsumkritik“, erklärt Autorin Maria Publig mit Wurzeln in Lichtenau, warum sie diesmal das Fest in ihre Geschichte eingebaut hat.

Bei der „schrägen Geschichte“ (Publig) ist ihre Ermittlerin Wally Winzer gefordert, weil das Originalmanuskript zu „Stille Nacht“ in Vorbereitung einer globalen Friedensausstellung im Waldviertel gestohlen wird. Und dann liegt da plötzlich der Weihnachtsmann um einen Kopf kürzer im lokalen Sägewerk …

Publig verarbeitet in ihrem Werk auch Kindheitserinnerungen: „Ich rechne aber nicht ab, ich erkläre!“ Soziales ist ebenso Thema im Buch wie die sensationellen Veränderungen in der einst benachteiligten Region Waldviertel. „Was in der Vergangenheit ein Nachteil war, ist heute oft ein Vorteil!“

Maria Publig: „Stille Nacht, keiner wacht“; Gmeiner Verlag, 250 Seiten, 15,50 Euro

