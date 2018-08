Längst vergessen ist die extreme Kältewelle Anfang März, die Temperaturen von minus 13 Grad nach Krems brachte. Sie war das erste Extrem in einem bisher außergewöhnlichen Wetterjahr. Was folgte, war ein Rekordmonat nach dem anderen. Sowohl April als auch Mai trugen sich als wärmste aller Zeiten in die Geschichtsbücher ein.

Die Auswirkungen sind an der Vegetation zu sehen – sie hat sich heuer im Eiltempo entwickelt. Nicht wenige Bäume haben schon jetzt braune Blätter, manche haben sie gar schon abgeworfen. Im Weinbau deutete sich das rasante Jahr schon im Mai an, als schon gegen Monatsende die Rebblüte zu Ende ging – das erste Mal seit Beginn der Aufzeichnungen durch den Rebschutzdienst im Jahr 1965.

Zu diesem Zeitpunkt gingen die Winzer von einem Erntebeginn Anfang September aus. Weil aber auch der Sommer bisher überaus warm und trocken war, starten viele jetzt schon Ende dieser Woche. „Das ist so früh wie noch nie“, weiß auch Erich Kroneder, Winzer aus Langenlois und Weinbauvereinsobmann der größten Weinstadt Österreichs. „Wir beginnen mit den Sektgrundweinen, nächste Woche geht es dann mit den Frühsorten los“, so Kroneder, laut dem es nicht zu trocken war: „Da haben gerade wir im Kamptal Glück gehabt, weil wir auch immer den nötigen Niederschlag bekommen haben.“

Den richtigen Zeitpunkt treffen

Zum Start der Lese wünscht sich der Winzer jetzt etwas Abkühlung. „10 bis 15 Grad wären optimal. Unabhängig davon blicke ich aber einem guten Jahrgang entgegen, auch mit der Menge bin ich sehr zufrieden.“

Eine „super Qualität“ der Trauben sieht der Schönberger Winzer Gerhard Deim junior. Er rechnet mit einer schnellen Ernte. „Wir werden Mitte bis Ende September mit dem Großteil fertig sein. Man darf nicht zu lange zuwarten, damit der Alkoholgehalt nicht zu hoch wird.“ Um bei optimalen Temperaturen lesen zu können, möchte Deim schon früh morgens oder in der Nacht in die Weingärten ausrücken.

Der Langenloiser Weinbauvereinsobmann Erich Kroneder rechnet mit einem guten Jahrgang. | Lechner

Jederzeit bereit ist man auch in der Wachau. Die Spannung ist beim Weingut Pichler in Wösendorf „wie jedes Jahr groß“, sagt Winzer Rudi Pichler. „Es heißt wirklich aufpassen und den richtigen Zeitpunkt treffen. Wenn viel Regen kommt, kann es sein, dass die Trauben aufplatzen. Wenn wir aber rechtzeitig agieren, bin ich sehr zuversichtlich.“

Zu kämpfen hatte Pichler heuer mit unangenehmen Insekten, den Ohrwürmern. „Normalerweise sind die kein Problem, aber heuer sind sie in Massen gekommen. Wir haben es dank eines biologischen Mittels gut im Griff gehabt“, rechnet Pichler mit keinen Ausfällen durch die Schädlinge, die sich in die Trauben hineinfressen.

Bezirksbauernkammer-Obfrau Ida Steininger hofft für die Landwirte auf Niederschlag. | Kalchhauser

Früh wie noch nie starten auch die Winzer im Kremstal mit der Ernte. Franz Türk aus Stratzing rechnet sowohl mengenmäßig als auch qualitativ mit einer „sehr guten“ Lese. „Zum Glück war bei uns auch der Niederschlag halbwegs ausreichend.“

Weit von ausreichend entfernt sieht hingegen die Landwirtschaft die Niederschlagsmenge. Gerade in den Wäldern ist die Situation dramatisch, die Borkenkäferarten haben die Oberhand gewonnen. „Durch die tropischen Temperaturen ist die Katastrophe so richtig explodiert. Der gesamte Bezirk ist betroffen“, sagt Bezirksbauernkammer-Obfrau Ida Steininger. Auch das Grünland im nördlichen Teil des Bezirks leide unter der Dürre. „Alles benötigt dringendst Regen“, hofft Stei nin ger auf einen baldigen Wetterumschwung.