Was kann man in der Region unternehmen? Hier unsere zehn Tipps.

Museums-Sport. In St. Pölten kann man derzeit Sport gut mit einem kulturellen Erlebnis verbinden. Das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich zeigt heuer „I wer‘ narrisch! Das Jahrhundert des Sports“ als Sonderausstellung. Mit einem kleinen Spaziergang ist man auch gleich im St. Pöltner Stadtmuseum. Dort ist bis Juni „Sturm 19 – Geschichte einer Legende“ zu sehen.

St. Pölten, Museum NÖ, Kulturbezirk 5, www.museumnoe.at; Stadtmuseum St. Pölten, Prandtauerstraße 2, www.stadtmuseum-stpoelten.at

Der Stupa. Der Friedensstupa nahe Feuersbrunn kann derzeit an den Wochenenden besucht und besichtigt werden. Jeweils am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr stehen Mitglieder des Stupa Institutes für Informationen vor Ort bereit. Im September 2019 wurde eine lebensgroße Buddha-Statue auf der Kuppel des Stupas aufgestellt. Der buddhistische Stupa präsentiert sich als Friedensdenkmal und Meditationshaus auf der Geländestufe des Wagrams.

www.stupa.at, office@stupa.at, 0664/3401046.

Kunstmeile Krems. Die Kunstmeile Krems lockt mit mehreren Museen und einer Vielzahl an Ausstellungen: So zeigt das Karikaturmuseum Krems derzeit passend zum Jubiläum etwa satirische „Schätze aus 20 Jahren“, die Landesgalerie Niederösterreich lädt unter anderem mit Wachau-Malerei aus 150 Jahren zur „Entdeckung eines Welterbes“ ein, und die Kunsthalle Krems präsentiert ab 27. März lebensechte Skulpturen geklonter Kreaturen von Patricia Piccinini.

Krems, Museumsplatz, www.kunstmeile.at

Kittenberger Erlebnisgärten. Die neue Gartensaison in den Erlebnisgärten in Schiltern ist eingeläutet. 50 Themengärten erstrecken sich auf über 60.000 m², die Besucher können unter anderem Familien- und Sommergärten (mit Schwimmteichen und Naturpools), den Asia- und den Rosengarten, die Kräuterspirale und natürlich den Abenteuergarten mit Riesenrutsche und Floß erleben. Daneben warten die tierischen Gartenbewohner (Alpakas, Ponys und Zwergziegen) und das Gartencenter.

Schiltern, www.kittenberger.at

Naturpark Jauerling. Beim Wandern die Natur erleben: Der Weitwanderweg am Jauerling ist Teil des Welterbesteigs Wachau und bietet zahlreiche verschiedene, lange und kurze Wanderrouten. Eines der Highlights ist die Jauerlinger Gipfelrunde („und über uns der weite, weite Himmel ...“), die sich mit ihren elf Erlebnisstationen, bestückt mit hölzernen Landschaftsmöbeln, interaktiv und multimedial per Smartphone erkunden lässt. Die Runde wurde mit dem BigSee-Tourismus-Award ausgezeichnet.

www.naturpark-jauerling.at

Volkssternwarte. Den Sternen ein bisschen näher kommt man nach den Osterfeiertagen wieder in Michelbach. Denn am 16. April beginnt die neue Saison auf der Volkssternwarte der NÖ Amateurastronomen Antares. Mit dem Großen Bär und dem Frühlingshimmel soll es losgehen mit den Führungen und Vorträgen auf 640 Metern Seehöhe.

Michelbach, Michelbach Dorf 62, www.noe-sternwarte.at

Weißer Zoo Kernhof. Für seine Raubkatzen ist er bekannt: Mit Samstag, 27. März, öffnet der Weiße Zoo in Kernhof wieder seine Pforten. Neuer Star ist neben den weißen Tigern derzeit der kleine „Cornelio“. Das Ameisenbär-Baby, das mit Schauspielstar Cornelius Obonya einen prominenten Paten gefunden hat, entwickelt sich prächtig und kann im März und April an Samstagen, Sonn- und Feiertagen bestaunt werden.

www.weisserzoo.at, 0664/1111012

Karikaturengarten Brunn am Wald. In der Gemeinde Lichtenau gelegen, verbindet der Karikaturengarten Brunn am Wald auf besondere Weise Natur und Kunst: In einem revitalisierten Lustgarten, der aus der Mitte des 16. Jahrhunderts stammt, wird heitere und besinnliche Objektkunst aus Stein, Holz, Keramik, Eisen und Hanf präsentiert. Herzstück des Gartens ist die Freiluftgalerie des bekannten Karikaturisten Bruno Haberzettl.

Lichtenau, Brunn am Wald 30, www.karikaturengarten.at

1.000-Dirndl-Berg. Der Geisbühel in Rabenstein ist das ganze Jahr über beliebtes Wanderziel in der Region. Besonders im Frühjahr macht er seinem Beinamen „1.000-Dirndl-Berg“ alle Ehre. Denn der Südhang erstrahlt dann in Goldgelb, wenn die vielen Dirndlstauden in der Blüte stehen. Der Rundwanderweg erstreckt sich auf 13 Kilometer, auf denen 590 Höhenmeter zu überwinden sind. Start ist beim Gemeindeamt. Lohnend auf dem Weg ist auch der Abstecher zur Ruine Rabenstein. Einkehren lässt es sich, wenn’s Corona erlaubt, in der Josef Franz Hütte.

www.mostviertel.at, rabenstein.naturfreunde.at/ueber-uns/josef-franz-huette

Hohenegg/Dunkelstein: Vor etwa 900 Jahren wurde die Burgruine Hohenegg in Hafnerbach erstmals urkundlich erwähnt. Wer sich auf die historischen Spuren des Bauwerks begeben will, tut dies am besten über den Wanderweg, der bis in den mystischen Dunkelsteinerwald führt. Vom Hafnerbacher Kirchenplatz aus führt der Rundwanderweg hinauf zur Ruine und auf Forststraßen und Waldwegen schließlich auch zum Dunkelstein.

Die Streckenlänge beträgt 6,3 km bei einer Höhendifferenz von 359m. Rot-weiß-rot markierter Rundwanderweg 653.

Infos zu den Top-Ausflugszielen in eurer Region findet ihr auch hier: https://www.noen.at/ausflugsziele