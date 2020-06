Unter dem Namen „Tamtam de Luxe“ formierte sich 2019 eine neue Band mit Beteiligung aus Krems. Auf www.tamtamdeluxe.com stehen jetzt drei Songs zum kostenlosen Download zur Verfügung.

„Tamtam de Luxe“ kombinieren österreichische Mundart mit Blues, Jazz, Soul, Funk und Rock. Die Band besteht aus Sängerin Irene Fellner-Feldegg, Klaus Weber (Drums), Martin Mondl (Bassgitarre) sowie den in Krems bekannten Musikern Bernhard Schlichtinger (Gitarre, Gesang) und Klaus Bergmaier (Piano, Keyboard, Gesang). Der in Mauternbach lebende Schlichtinger ist auch aus der erfolgreichen Piaristen-Schülerband „Cockpit“ bekannt.

: Angelika Sacher & Klaus Bergmaier Ein Klick-Hit auf YouTube: die Parodie „Plagiat Atemlos“ von Angelika Sacher und Klaus Bergmaier.

Bergmaier spielt in zahlreichen Bands und macht auch seit mehr als 20 Jahren im Duo mit Angelika Sacher Musik. Ein Dauerbrenner auf YouTube ist ihr gemeinsames Video „Plagiat Atemlos“, in dem sie in Verkleidung von Häftling und Justizwachebeamtin Helene Fischers Hit „Atemlos durch die Nacht“ aufs Korn nehmen. Das 2014 veröffentlichte Video, in dem es um die Ähnlichkeit von „Atemlos“ mit einigen älteren Songs geht, lehnt sich optisch an das berühmte Handyvideo der beiden Wiener Polizisten an, die in ihrem Dienstauto zu dem Lied sangen, und wurde insgesamt rund 200.000-mal angesehen.