Reisperbachtal: Weingartenhütte total abgebrannt

Es sollte eine romantische Nacht in den Weinbergen oberhalb des Kremser Stadtteils Stein werden. Doch ein Paar - er 27, sie 32, beide aus Wien -, das dort die Nacht in der Hütte eines Onkels verbringen wollte, hatte eine Pechsträhne ...

Drei Anrufe, ungenaue Angaben

Mittels Notruf 133 wurde am Samstag um 23.50 Uhr der Brand von den beiden angezeigt. Der Notfallort am Güterweg Pitschental unterhalb der Donauwarte war wegen der ungenauen Ortsangaben und der winterlichen Fahrverhältnisse für die knapp 20 Helfer der Freiwilligen Feuerwehr (Hauptwache Krems und Feuerwache Egelsee), die mit vier Fahrzeugen anrückten, aber ein schwieriger Einsatz. Unmittelbar nach dem ersten Anruf bei der Polizei gingen weitere Notrufe ein, die sich bei den Ortsangaben jedoch deutlich unterschieden.

Gasflasche in Hütte gekühlt

Wald- und Güterwege können derzeit nur sehr vorsichtig bzw. nur mit Schneeketten befahren werden. Als das Tanklöschfahrzeug aus Egelsee schließlich beim Einsatzort eingetroffen war, war das Dach der Weingartenhütte bereits eingestürzt. Hauptaufgabe war es deshalb, ein Ausbreiten der Flammen auf umliegende Bäume zu verhindern und eine Gasflasche, die in der Hütte gelagert war, zu kühlen.

Mit Auto stecken geblieben ...

Unterstützt wurden die Einsatzkräfte aus Egelsee von "Tank 4" aus Krems und dem geländegängigen Fahrzeug "Last 6". Schließlich wurden letzte Glutnester auseinandergerissen, abgelöscht und mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Weil die beiden Wiener, die zwischenzeitlich Richtung Egelsee gefahren waren, mit ihrem Auto im Schnee stecken geblieben waren, packte die Feuerwehr hier auch noch mit an und befreite das Pärchen aus seiner misslichen Lage.

Brandursache noch ungeklärt

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Für möglich gehalten wird einerseits, dass das Ofenrohr zu glühen begonnen und die Dachkonstruktion in Brand gesteckt hatte. Möglich ist aber auch, dass der Rest einer Zigarette - es wurde geraucht, jedoch augenscheinlich kein Aschenbecher verwendet - den Brand ausgelöst haben könnte.

RK-Helfer und Patientin befreit

Für die Besatzung des "Tank 4" war es übrigens an diesem Samstagabend schon der zweite Einsatz hintereinander. In der Scheidtenbergerstraße waren kurz davor ein Sanitäter des Roten Kreuzes und eine pflegebedürftige Person gemeinsam in einem Lift stecken geblieben, nachdem sich ein Rollstuhl in der Aufzugstür verkantet hatte. Die Befreiung klappte rasch, es kam niemand zu Schaden.

