Rasch und richtig reagiert: Polizisten verhinderten Waldbrand

Wie wir bereits kurz berichteten, konnte ein größerer Waldbrand im Raum Langenlois knapp verhindert werden.

Feuer noch in der Entstehung entdeckt

Dass dies den Feuerwehren mit vereinten Kräften letzlich gelang, dafür war davor eine wichtige rasche Entscheidung notwendig: Karl Huber und sein junger Kollege Benjamin Huber, beide Beamte der Langenloiser Inspektion, waren am 18. Juli gegen 16 Uhr gemeinsam mit dem Streifenwagen im Gebiet der Langenloiser Katastralgemeinde unterwegs, als sie den Brand entdeckten. Das Feuer befand sich zu dieser Zeit offenbar noch im Anfangsstadium.

„Flammen sind schon übergesprungen“

Rauchentwicklung machte die beiden Polizisten auf eine Holzkiste am Rande eines Grundstücks aufmerksam, in der unbekanntes Material Feuer gefangen hatte. „Die Flammen sind zu dieser Zeit schon auf das trockene Gras rundum übergesprungen“, schildert Karl Huber die Situation. Der erfahrene Feuerwehrmann, der bis zum heurigen Jänner zwölf Jahre lang Kommandant der FF Langenlois war, fackelte nicht lange und alarmierte über Funk die Kollegen und diese die Feuerwehr.

Ausbreitung erfolgte sehr rasch

Keine Minute zu früh - denn schon breiteten sich die Flammen wegen der extremen Trockenheit und einer leichten Brise aus. „Die Böschung oberhalb der brennenden Kiste hatte auch schon Feuer gefangen“, erinnert sich Ex-FF-Kommandant Huber an die dramatischen Augenblicke. Kurze Zeit später standen Kräfte von sechs Feuerwehren im Einsatz, um eine weitere Ausbreitung der Flammen und damit einen Wald- oder Flurbrand größeren Ausmaßes zu verhindern.

Brand war zum Glück rasch im Griff

Im Einsatz standen Helferinnen und Helfer der Feuerwehren Langenlois, Mittelberg, Mollands, Reith, Schiltern und Zöbing mit 15 Fahrzeugen. Zudem wurde die FF Krems mit ihrer Drohne zu Hilfe gerufen. Rasch wurde eine Löschleitung vom örtlichen Hydrantennetz aufgebaut und ein erster Löschangriff gestartet. Die eintreffenden Feuerwehren nahmen weitere Rohre zur Brandbekämpfung vor. Parallel dazu wurde ein weiterer Angriff im Waldstück oberhalb aufgebaut, um das sich ausbreitende Feuer stoppen zu können. Dafür wurde von einem Löschwasserbehälter eine ca. 100 m lange Zubringerleitung gelegt.

Nahes Haus konnte geschützt werden

„Durch das Handeln der Polizisten und das rasche Einschreiten der Feuerwehren konnte ein weiteres Übergreifen des Brandes und somit Schlimmeres verhindert werden“, ist man in den Reihen der Polizei stolz und bei den Feuerwehren heilfroh. Zwar wurde eine Wald- und Wiesenfläche von rund 400 Quadratmetern vernichtet, eine Ausbreitung des Feuers in Richtung eines in unmittelbarer Nähe liegenden Hauses konnte jedoch vermieden werden.