Reittern: Zwei Frauen in Unfallfahrzeug eingeklemmt .

Die Landesstraße 76, die die B 37 via Reittern mit Brunn am Wald verbindet, ist immer wieder Schauplatz schwerer Unfälle. Am 27. August verunglückten dort zwei Frauen in einem Pkw. Auslöser dürfte ein Überholmanöver gewesen sein.