Die Teilnahme einer großen Riege von Ehrengästen - Bundesrätin Doris Berger-Grabner, Landtagsabgeordneter Josef Edlinger, Stadtchef Reinhard Resch sowie zahlreiche Vertreter von Partnern aus der Wirtschaft - zeigten mit ihrer Anwesenheit Achtung vor den Leistungen der Silberhelme.

"Professionell, auf den Punkt!"

"Professionell und auf den Punkt" sei die Leistung der Kameraden im vergangenen Jahr gewesen, unterstrich Kommandant Gerhard Urschler die famose Leistung. Die Zahl der Ausrückungen wurde von 912 auf 988 gesteigert. 168 Brand- und 511 technische Einsätze arbeiteten die rund 500 Helferinnen und Helfer ebenso ab wie 117 Brandsicherheitswachen.

85 Menschen, 42 Tiere gerettet

Schließlich standen 192 Fehlausrückungen zu Buche. 7.985 Mitglieder standen für diese Arbeit - abgesehen von Übungen, Fortbildungen und organisatorischen Arbeiten - rund um die Uhr ehrenamtlich zur Verfügung, 9.970 Einsatzstunden wurden geleistet. Die Silberhelme wurden für 85 Menschen und 42 Tiere zu Lebensrettern, hatten aber auch elf Todesfälle verunglückter Menschen zu verarbeiten.

Volle Unterstützung durch Stadt

192 Fehlausrückungen standen ebenso zu Buche. "Wir stoßen an unsere Grenzen, aber dank der guten Unterstützung durch die Stadt Krems müssen wir nicht auch noch ein Fest veranstalten, um uns unsere Ausrüstung kaufen zu können", dankte Urschler den anwesenden Gemeindevertretern. Seit einer Woche fahren die Bagger auf der Baustelle der neuen Süd-Wache (für Angern, Hollenburg und Thallern) - hier unterstützt auch das Land NÖ maßgeblich -, und die neue Drehleiter für die Hauptwache ist bereits bestellt.

Immer öfter "unnötige" Einsätze

Manfred Höfler, Bereichsleiter für Krems-Nord , und Urschler brachten es dann mit einem Appell an die Vernunft der Kremser auf den Punkt: "Er gibt immer öfter völlig unnötige Einsätze." Mit Hausverstand könne man der Wehr viel Arbeit ersparen. Moderator Gernot Rohrhofer nannte ein unglaubliches Beispiel: Im Zuge der vergangenen Sturm-Nächte wurde die Wehr wegen eines umgefallenen Baustellengitters ebenso gerufen wie wegen eines abgerissenen Absperrbandes (!).

Hemmschwelle ist gesunken

"Die Hemmschwelle, die Feuerwehr zu rufen, ist sehr niedrig geworden", beklagte auch Stadtchef Reinhard Resch. "Eine Schlange im Gewerbegebiet oder ein Vogel in einem Geschäft sollten nicht Anlass für einen Einsatz sein." Lob fand der Bürgermeister nicht nur für die tolle Arbeit, sondern auch für die professionelle Aufbereitung der Berichte mit Fotos und Filmen.

Dank mit Auszeichnungen

Resch wurde für sein Engagement für die FF Krems mit dem Verdienstzeichen dritter Klasse in Bronze des Landesfeuerwehrverbandes ausgezeichnet, die ihm Urschler gemeinsam mit FF-Viertelsvertreter Erich Dangl überreichte. Er übergab seinerseits die Ehrennadel in Silber mit Lorbeer der Stadt Krems an Baumeisterin Elisabeth Schubrig, die die FF immer wieder mit Dienstleistungen und Sachspenden großzügig unterstützt. Die Feuerwehrplakette der FF Krems in Bronze ging an Christof Constantin Chwojka von "Notruf Niederösterreich" für die gute Kooperation seiner Organisation mit der Wehr.

Viele Junge mit an Bord

Last not least erhielt Johanna Stoiber für ihre vorbildliche Organisation der Nachwuchsarbeit mit dem Verdienstzeichen dritter Klasse des NÖ Landesfeuerwehrverbandes überreicht. Die Angelobung der jungen FF-Helfer war ein weiteres Highlight des Abends, bei dem auch erwachsene Helfer ihr Gelöbnis in die Hand des Bürgermeisters und des Kommandanten ablegten.

Lob für tollen Teamgeist

In das Lob für die Leistung der Wehr stimmte Bundesratsabgeordnete Doris Berger-Grabner in ihren Grußworten ein. Besonders vom "Teamgeist" der Kremser zeigte sich die Politikerin beeindruckt und gratulierte zur herovrrangenden Leistung des Jahres 2019. Eine Reihe von Ernennungen und Beförderungen sowie die Übergabe von Ehrenpreisen führte sie gemeinsam mit Resch und Urschler durch.

Ernennungen, Beförderungen, Auszeichnungen

Sachbearbeiter feuerwehrmedizinischer Dienst: Sebastian Kleber

Sebastian Kleber Sachbearbeiter Schadstoff: Michael Bartisal

Michael Bartisal Sachbearbeiter vorbeugender Brandschutz: Markus Fasching

Markus Fasching Ehrenzeichen für 25-jährige Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesens: Anton Vogl

Anton Vogl Verdienstmedaille des NÖLFV 3. Klasse in Bronze: Christoph Gruber, Sebastian Spanninger

Christoph Gruber, Sebastian Spanninger Verdienstzeichen des NÖLFV 3. Klasse in Bronze: Reinhard Resch, Michael Schandl, Roman Steiner, Johanna Stoiber

Reinhard Resch, Michael Schandl, Roman Steiner, Johanna Stoiber Verdienstzeichen des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes 3. Stufe: Paul Seitz

ZITIERT

"Ich begrüße Sie hier in der IMC-Fachhochschule Krems - trotz oder mit Coronavirus. In 20 Tagen werden wir es wissen." (Moderator Gernot Rohrhofer)

"Herzlich willkommen, Christof Constantin ,Corona' Chwojka!" (derselbe)

"Herr Bürgermeister, Kommandant Gerhard Urschler verkauft Ihre Stadt immer ganz hervorragend in Passau - fast wie ein Staubsaugerverkäufer!" (Andreas Dittlmann, Stadtbrandrat der Feuerwehr Passau)