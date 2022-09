Mittelschule Gföhl für Schulstart gut vorbereitet

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Das Team der Mittelschule Gföhl ist auf den Schulbeginn gut vorbereitet: Die Mittelschulgemeinde investierte in den Ferien fast 130.000 Euro in die Modernisierung der Klassenräume und in einen neuen Gymnastikraum. Alexandra Himmetzberger wird das Lehrerteam ab Herbst als Sportlehrerin unterstützen.

Auslastungsgrenze bei Schülerzahl erreicht

Die MS Gföhl startet mit einer Rekord-Schülerzahl von 284 Schülern ins neue Schuljahr, was ein Plus von rund 30 zum Vorjahr bedeutet. Das Schulgebäude gelangt damit an seine Auslastungsgrenze – zum Vergleich: Vor vier Jahren betrug der Schülerstand noch rund 180 Schüler. Die MS und PTS Gföhl umfasst aktuell 13 Klassen und ein Lehrerteam von 33 Pädagogen. Direktor Mario Simlinger geht davon aus, dass sich die Schülerzahl nach den starken Jahrgängen langfristig bei etwa 240 Schülern einpendeln wird. Die Sport- und Öko-Mittelschule erfreut sich auch von außerhalb der Region guten Zulaufs, wobei aus Platzgründen nicht mehr alle Anfragen „externer“ Schüler positiv beantwortet werden konnten.

Die Sommerschule, die bereits am 22. August startete, ist ebenfalls gut besucht. Schüler aller Schulstufen haben hier die Möglichkeit, eventuelle, durch den Fernunterricht während der Pandemie entstandene Lücken zu schließen. Dieser Förderunterricht soll den Wiedereinstieg ins neue Schuljahr erleichtern.

Auf alle Schüler, die am fünften September ins neue Schuljahr starten, warten einige Neuerungen: Der alte Gymnastikraum im Untergeschoß wurde rundum erneuert. In die Neuausstattung dieses Bewegungsraumes flossen 42.750 Euro. Wie in den vergangenen Ferien wurden auch diesen Sommer wieder drei Klassen komplett saniert und neu möbliert. Die Kosten dafür beliefen sich auf 63.500 Euro.

Weiters wurden die Fenster von sechs Klassen mit einem neuen Sonnenschutz ausgestattet und die Beleuchtung auf LED-Technologie umgestellt, wofür weitere 21.200 Euro aufgebracht wurden.

