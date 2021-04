Rekord-Nacht für Flugrettung .

Herzinfarkte, Reanimationen, akute Erkrankungen: Das Team des in Gneixendorf stationierten Christophorus 2-Notarzthubschraubers flog in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sechs Einsätze - so viele wie nie zuvor seit Aufnahme des 24-Stunden-Betriebs.