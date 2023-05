Tour de Vin: 77 Traditionsweingüter sind heuer mit dabei

Weinfreunde dürfen sich auf ein besonderes Erlebnis freuen. Sie können sich am kommenden Wochenende in den „siebenten Weinhimmel“ katapultieren lassen.

Rekordbeteiligung an der Tour

So viele waren es noch nie: Heuer bitten alle 77 ÖTW-Mitglieder zur Tour de Vin. Es ist die beste Gelegenheit, die frischen Weine des Jahrgangs 2022, aber natürlich auch gereiftere Tropfen zu verkosten, mit den Winzern zu plaudern und den eigenen Weinkeller wieder aufzufüllen. Das Motto lautet dementsprechend „kosten - plaudern - kaufen“.

40 Mitglieder in der Region dabei

Neben den Betrieben in den Weinregionen Kamptal, Kremstal, Traisental und Wagram sind heuer auch Wien und Carnuntum sowie erstmals die neun ÖTW-Winzer der Thermenregion mit dabei. Diese starten den großen Reigen schon am Freitagnachmittag mit einer Lagenverkostung im Stadttheater Baden. Am Samstag, 6. Mai, und Sonntag, 7. Mai, laden die insgesamt 40 Mitglieder der ÖTW-Regionen Kremstal, Kamptal, Traisental und Wagram wie gehabt zu sich auf die Weingüter ein.

Eintrittsbutton für alle Stationen

Mit dem Eintrittsbutton um 30 Euro, der bei allen Weingütern erhältlich ist, kann die Tour de Vin an allen drei Tagen besucht werden. Ein besonderes Highlight ist die „Magnum Party am Samstagabend im Kloster Und in Krems. Dort sind House Beats von Dietmar Hiedler (bekannt als Terra Cotta) und natürlich Weine aus der Magnum-Flasche inklusive. Bei einem Foodtruck (20 bis 22.30 Uhr) kann der Hunger gestillt werden.

Seit 32 Jahren gemeinsam aktiv

Die Vereinigung Österreichische Traditionsweingüter (ÖTW) ist eine Gemeinschaft von Weingütern, die im Jahr 1991 zum Zwecke der Klassifizierung österreichischer Weinberglagen gegründet wurde und sich für verbindliche Qualitätsstandards einsetzt. Informationen, wer in der Region zu dieser Qualitätsvereinigung gehört, sind auf der Homepage ersichtlich.

www.traditionsweingueter.at

