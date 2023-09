Ottenstein: Wels mit über zwei Metern aus Stausee geholt

Dort, wo er im Revier 4 seinem wichtigsten Hobby nachgeht, holte er vor wenigen Tagen einen riesigen Wels aus dem Wasser.

Köder und Schnur für Karpfen gedacht

Zweieinhalb Stunden lang brauchte der ehemalige Kremser Cafetier, um den Wels an Land zu bringen. Dass dies überhaupt gelang, ist nur seiner großen Erfahrung und seinem Geschick zuzuschreiben. „Ich habe mit einem Stück Frolic-Hundefutter als Köder eigentlich auf Karpfen gehen wollen“, erzählt er. Dementsprechend hatte er nur ein 0,32er-Peril, also eine sehr dünne Angelschnur, verwendet, die für Fische mit bis zu 15 Kilogramm gedacht ist.

Zweieinhalb Stunden Drill waren notwendig

Doch dann kam der Riese ... Plötzlich hatte Freund den riesigen Wels am Haken. Noch nicht wissend, welche großer Fisch da angebissen hatte, musste der Kremser alle Tricks auspacken, um zum Erfolg zu kommen. „Er hat 120 Meter von meiner Rolle genommen“, erinnert sich der Fischer an seinen besonderen Fang. „Der Drill hat rund zweieinhalb Stunden gedauert. Das schafft nicht so schnell wer.“

Größter Wels aller Zeiten aus dem Stausee?

Dann hatte er den Riesen an Land. Stolze 211 Zentimeter land und 70 Kilogramm schwer ist der Wels. „Zumindest im Revier 4 wurde noch nie ein größerer Fisch gefangen“, weiß Freund. Vermutlich ist das Tier aber überhaupt das größte, das im vom Wasser des Kamp gefluteten Stausee je herausgeholt wurde. Seit 62 Jahren schon ist Freund ein Petrijünger.

Marlin mit über vier Metern war Rekord

In Weißenkirchen an der Donau aufgewachsen, kam der heute 70-Jährige schon vor rund 60 Jahren mit dem Angelsport in Kontakt. Neben zahlreichen tollen Fängen im Inland hatte er bei Fischer-Reisen in ferne Länder auch schon riesige Exoten am Haken. 2013 hatte er auf Mauritius einen riesigen Marlin gefangen, der bei einer Länge von 4,10 Metern fast 300 Kilogramm auf die Waage brachte. „Nach einer Stunde und 40 Minuten Drillzeit war der König der Meere im Boot - ein absoluter Wahnsinn und Traum für jeden Hochseeangler“, meinte er damals.