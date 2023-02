Günter Steind: "SPÖ-Chefin soll ihren Hut nehmen"

„Rendi-Wagner ist keine Politikerin, die die Probleme, Wünsche, Anliegen der Bevölkerung erkennt und daraus Lösungen formuliert, die verstanden werden.“ Harte Kritik äußert Steindl, aktuell Stadtrat in Gföhl und Vize des Bezirksparteivorsitzenden, und geht mit seiner obersten Genossin hart ins Gericht.

In einem Facebook-Beitrag forderte Steindl unverhohlen, dass die Vorsitzende ihren Hut nehmen solle, sonst müsste sie nach dem Wahlergebnis in NÖ auch ein schlechtes Abschneiden in Kärnten und Salzburg verantworten. „Immer nach verlorenen Wahlen wird die Chance vertan, etwas zu ändern“, erklärt der Gföhler SPÖ-Politiker im NÖN-Telefonat. Auf die Frage, warum er seinen Unmut öffentlich statt intern zum Ausdruck gebracht hat, meint Steindl: „Es war der richtige Weg. Wie ich geschrieben habe, sage ich nur dieses eine Mal öffentlich etwas.“ Was er geschrieben habe, entspreche der Stimmungslage in der Partei. „Andere sagen halt nur intern was. Ich leiste mir den Luxus, das sagen zu können, was ich mir denke.“

Hans Peter Doskozil ist für Steindl keine Alternative

Soll Rendi-Wagners stärkster Gegenspieler Hans Peter Doskozil übernehmen? „Er geht inhaltlich einen erfolgreichen Weg, wie die Wahl im Burgenland gezeigt hat. Aber er polarisiert zu sehr.“ Steindl glaubt, dass sicher eine Einigung auf einen Kandidaten möglich wäre und verweist auf die überraschende Kür des neuen SPÖ NÖ-Chefs Sven Hergovich.

Wie waren die Reaktionen auf sein Posting? Hat er auch einen Anruf der Bundesvorsitzenden bekommen? „Nein, Pamela Rendi-Wagner hat mich nicht angerufen, aber viele andere haben mir gratuliert.“ Es habe auch einige Genossen gegeben, die kein Verständnis für seinen Schritt haben. „Aber es hat eine deutlich überwiegende Zustimmung gegeben.“

Was sagt der Bezirksparteivorsitzende Christian Schuh zur Performance seines Stellvertreters? „Ich diskutiere sowas lieber intern, eine Personaldebatte führe ich auf keinen Fall in der Öffentlichkeit“, wollte sich Schuh nicht weiter äußern. Auf Nachfrage verrät er aber, dass er in dieser Sache „mit Steindl Kontakt hatte“.

Wie hält es Schuh selbst in der Frage, ob Rendi-Wagner gehen soll. Es stehe ihm nicht zu, das zu diskutieren. Und Schuh setzt kryptisch hinzu: „Unser jüngstes Wahlergebnis ist leider nicht erfreulich, und jeder weiß, dass ich für Verjüngung stehe. Man muss sich vor der Wahl anschauen, mit wem man reüssieren kann – und mit dem oder mit der geht man dann in die Wahl.“

