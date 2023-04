Ferdinandswarte bei Bergern erstrahlt in neuem Glanz

Nur sechs Wochen hat sie gedauert, die Renovierung der Ferdinandswarte: Pünktlich zum Osterwochenende war die Komplettsanierung fertig.

60.000 Euro hat die Stadtgemeinde Mautern an der Donau in das Objekt investiert. Die Gemeinde ist Eigentümerin des Waldgrundstücks um die Warte und auch Besitzerin der Ferdinandswarte. Das nach Erzherzog Franz Ferdinand (1863 - 1914) benannte Objekt thront als pavillonartiger Holzbau auf einem Felsen in 370 Metern Seehöhe im Dunkelsteinerwald.

Sanierung vom Fundament bis zum Dach

Die Warte mit wunderschönem Wachaublick wurde von Grund auf erneuert, berichtet Mauterns Amtsleiter Emmerich Gattinger: „Wir haben vom Fundament bis zum Dach renoviert. Das Holz und tragende Teile waren schon sehr angegriffen.“ Zwei Neuigkeiten erwarten die Gäste: „Der Zugangsweg ist jetzt mit neuen Auftrittsstufen benutzerfreundlicher. Auch die Absturzsicherungen wurden erneuert, damit der Weg zur Warte ungefährdet genutzt werden kann“, so Gattinger. Statt der Schindeldeckung wurde eine dunkelbraune Blechdeckung angebracht, die gut in die Natur passt.

Konzept für Wanderwege in Planung

Auch touristisch soll sich um die Ferdinandswarte Einiges tun: Seitens der Gemeinde Mautern werden gerade Themenwanderwege erarbeitet, die Themen wie die Flora und Fauna der Region in den Fokus stellen sollen. Infotafeln und Sitzgelegenheiten sind geplant. Für Teile des Projekts ist noch in der heurigen Tourismussaison die Umsetzung geplant.

Ausflugsziel mit langer Geschichte

Die Ferdinandswarte wurde 1890 erbaut und ist seit 1960 im Eigentum der Gemeinde Mautern. Die Gemeinde ist seit damals auch Eigentümerin des Waldgrundstücks um das beliebte Ausflugsziel. Zu dieser Zeit wurden auch die letzten umfassenden Instandsetzungsmaßnahmen an der Warte vorgenommen, deshalb war die Generalsanierung jetzt bereits dringend nötig.

