Die Festhalle, vor 90 Jahren vom Christlichen Turnverein erbaut, stand und steht seither den Vereinen für Veranstaltungen und Sitzungen zur Verfügung. Das Gebäude war im Laufe der Jahre des Öfteren renoviert worden, 2015 (unter Bürgermeister Hubert Meisl) wurde eine Generalsanierung ins Auge gefasst. Heuer fand sie nun statt, wurde in fünf Monaten und mithilfe der sieben Zöbinger Vereine (Feuerwehr, Landjugend, Zöbinger Sportklub 05, Dorferneuerung, ÖKB, Weinbauverein, Sportfischereiverein Kamptal) durchgeführt.

Dachstuhl, Fußböden, Wärmedämmung, Türen und Wände, Küche, Heizung und Beleuchtung wurden erneuert, im Obergeschoß wurde auf Anregung des Planerteams Atelier Langenlois (Thomas Kerzan und Christian Vollkrann) ein Jugendraum errichtet. Zu den Gesamtkosten von etwa 500.000 Euro steuerten die Vereine einen finanziellen Anteil und Arbeitseinsätze bei. „General Manager“ FF-Kommandant Karl Schierer bot bei der Eröffnung einen Überblick über das Engagement der Vereine während des Umbaus.

Geplant ist jedenfalls bereits, die Gemeindeweintaufe 2020 in der Festhalle zu zelebrieren. So richtig „eingeweiht“ wird die Fest-Location am kommenden Samstag, 20 Uhr, bei der Rocknight mit Auftritten von „Igel vs. Shark“, einer Gruppe, die schon als Vorband von AC/DC gespielt hat, „Rockritter“ und „Almost Famous“ (Tickets: Kulturbüro und Abendkassa).