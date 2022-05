Weißenkirchen: Polizei organisierte Hilfe für ukrainische Flüchtlinge

Werbung Die Grünen Krems Anzeige Putin rechtes Netzwerk (reicht bis nach Österreich)

Die Windschutzscheibe des Autos war zersprungen und die hinteren Fenster und die Heckscheibe waren mit Plastikfolie überzogen. Die Beamten hielten das Fahrzeug im Ortsgebiet von Spitz an der Donau an.

Der Lenker, ein 30-jähriger ukrainischer Staatsbürger, war mit seiner Ehefrau und seinen Eltern am 14. Mai 2022 aus Mariupul, Ukraine, mit dem Pkw über Russland, Lettland, Litauen, Polen und Tschechien geflüchtet. Als Reiseziel gaben die Personen ein Domizil ihrer Bekannten in Italien an. Das Fahrzeug hatte mehrere Einschusslöcher und Beschädigungen durch Granatsplitter. Die Weiterfahrt konnten die Polizisten nicht gestatten und die notwendige Reparatur überstieg die finanziellen Möglichkeiten der Familie.

Bedienstete der Polizeiinspektion Weißenkirchen nahmen mit der Firma Birngruber Krems und dem Bürgermeister von Weißenkirchen in der Wachau Kontakt auf. Der Filialleiter der Firma Birngruber Krems, Benjamin Braun, erklärte sich bereit, das beschädigte Fahrzeug kostenlos zu reparieren. Christian Geppner, der Bürgermeister der Gemeinde Weißenkirchen in der Wachau, organisierte eine Unterbringung und Verpflegung für die Nacht im Gästehaus seiner Mutter Inge Geppner in Spitz.

Die vier Personen und zwei Hunde hatten nur einen geringen Bargeldbetrag zur Verfügung. Seit ihrer Flucht hätten sie auf Parkplätzen im Auto oder in Flüchtlingsherbergen übernachtet. Die ukrainische Familie konnte am Mittwoch nach der Reparatur die Fahrt, ohne entstandene Kosten, nach Italien fortsetzen.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.