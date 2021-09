Massiven Holzwurm-Befall musste Restaurator und Vergolder Johann Waldbauer bei Arbeiten im Turm der Dorfkapelle des Ortes Aigen (Gemeinde Furth-Göttweig) konstatieren. Die Firma Lignum konnte das Problem erfolgreich lösen.

„Der Wurm ist drin in der Kapelle“, schrieb Jutta Starkl – sie hat sich immer wieder erfolgreich als Organisatorin von Erhaltungs- und Restaurierungsmaßnahmen der Kapelle engagiert – in einem Brief an alle Aigner Haushalte. Laut Waldbauer war „Gefahr in Verzug“. Denn es sei schon zur statischen Schwächung der Balken des Turms gekommen, was sich in einer leichten Neigung des Turmkreuzes zeigte.

„Ich bin überzeugt: Auch diesmal schaffen wir es.“ Jutta Starkl im Spendenappell an die Bevölkerung Aigens

Beim Kampf gegen den Holzwurm bediente man sich eines umweltschonenden Verfahrens, wie Starkl betont. „Anstelle einer Begasung der Kirche mit Gift, wie es früher üblich war, setzt diese Firma Wasserdampf ein, der die Temperatur im Holz auf 60 Grad bringt“, erklärt die Aktivistin. „Damit werden sowohl die Würmer als auch ihre Eier unschädlich gemacht.“

Mindestens 3.500 Euro werden für die Maßnahme, die mittlerweile erfolgreich abgeschlossen werden konnte, fällig. Starkl weiß aber aus den Erfahrungen in der Vergangenheit, dass sie sich immer auf die Dorfbewohner Aigens verlassen kann. „Spenden werden benötigt“, heißt es im Schreiben an die Aigner. „Ich bin aber überzeugt, auch diesmal schaffen wir es.“

Warum Starkl so positiv gestimmt ist? Schon in der Vergangenheit hat die Ortsbevölkerung großzügig in die Tasche gegriffen. Ohne jegliche öffentliche Förderungen wurde auch 1997 schon die Sanierung der Kapelle durchgezogen, bei der sich Karl Gerstenmayer in vorderster Linie einbrachte. Zahlreiche Helfer konnten animiert werden, ihre Arbeitskraft kostenlos in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen. Über 1.000 Arbeitsstunden und zahlreiche Sachspenden ermöglichten einen erfolgreichen Abschluss des Projekts.

Die Kapelle wurde ungefähr 1885 an ihrem jetzigen Standort errichtet. Auch der Turm dürfte schon aus dem späten 19. Jahrhundert stammen, worauf Inschriften hinweisen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine neue Glocke gebraucht (die alte war eingeschmolzen worden), bei der die Dorfgemeinschaft schon ein erstes Zeichen des Zusammenhalts setzte.