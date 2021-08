„Wir müssen jeden Nicht-Geimpften überzeugen, noch zur Impfung zu gehen“, lautete der Appell des neuen Kremser Bezirkshauptmanns Günter Stöger im Rahmen eines Abschlussfestes im Kremser Impfzentrum. Am vergangenen Mittwoch haben Koordinator Stefan Ettenauer und sein Team ihre Arbeit in den Österreichhallen niedergelegt. Der letzte Tag war für die vielen Helfer, von denen ein großer Teil dem Roten Kreuz entspringt, wohl einer der stressigsten. Impfwillige waren zuvor eingeladen worden, ohne Anmeldung zu kommen. 216 Menschen haben dieses Angebot in Anspruch genommen.

Insgesamt wurden an 74 Impftagen – eröffnet hat das Kremser Impfzentrum am 22. April – 42.136 Stiche verabreicht. 154 Personen seien im Einsatz gewesen, 13.260 Arbeitsstunden geleistet worden, hieß es in der Bilanz von Stöger, der sich bei den Helfern mit einem Essen bedankte. „Es ist nicht selbstverständlich, hier mitzuwirken. Ohne die Impfung gäbe es viel mehr Tote, und die Kosten der Pandemiebekämpfung wären noch viel höher“, so der Behördenchef. Das große Impfen sei aber noch lange nicht vorbei: „Uns fehlt noch einiges, um eine ordentliche Durchimpfungsrate zu erreichen.“ Verabreicht werden die Vakzine nun bei den Impfbussen, die durch das ganze Land touren, und in den Ordinationen.

Impfkoordinator Ettenauer, der in seiner Funktion Angestellter des Landes war, kehrt nicht ohne Wehmut zum Roten Kreuz zurück: „Es war wirklich eine Herausforderung, die mir anfangs schlaflose Nächte bereitet hat. Aber es hat sich mit der Zeit sehr gut eingespielt. Ich kann es nicht glauben, dass es jetzt ein Ende hat.“