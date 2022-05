Ehrungsreigen bei Kremser Rotkreuz-Mitarbeiterfest

In der Zeit der Pandemie war das Rote Kreuz besonders gefordert, doch gemütliche Treffen wie Weihnachtsfeiern oder Sommerfeste gab es nicht. Daher lud die Bezirksstelle Krems ihr Team zu einer Schifffahrt in die Wachau. Bei einem köstlichen Buffet gab es Gelegenheit zur Stärkung und zum Austausch abseits der Arbeit in den verschiedenen Fachbereichen der wichtigen Organisation.

Viele Dankesworte für Helfer

Im Mittelpunkt des Festes stand eine Vielzahl von Ehrungen und Beförderungen, denn auch hier waren zwei Jahre nachzuholen. Bezirksstellenleiter Markus Pöschl musste sich allerdings darauf beschränken, nur die höchsten Ehrungen zu übergeben, denn für alle hätte die Zeit der Fahrt von Krems nach Spitz und retour bei weitem nicht gereicht. So wie Pöschl sprach den Helfern für die besonderen Herausforderungen der vergangenen Zeit der Viertelsvertreter des Roten Kreuzes, Klaus Rosenmayer aus Gmünd, Dank aus.

Auch Spaß kam nicht zu kurz

Den Worten der Wertschätzung schloss sich Landtagsabgeordneter Josef Edlinger - er ist selbst Mitglied des Bezirksausschusses - an und übergab gemeinsam mit den Repräsentanten des Roten Kreuzes die Urkunden an die langjährigen und/oder besonders verdienten Helferinnen und Helfer. Bei den Ehrungen kam aber auch der Spaß nicht zu kurz. Für die führenden Akteure der Impfstraße gab es die "Goldene Spritze" in Form einer Aufsteckschlaufe, die Mitarbeiter des Öffentlichkeitsarbeits-Teams erhielten eine solche mit einer Kamera mit Blau-(Blitz-)Licht.

Jung und Alt in der Helfer-Schar

Ein besonderes Zeichen der Wertschätzung für die ältere Generation war die Gratulation zum 70. Geburtstag Heinz Aschauers, den der langjährige, sehr verdiente Sanitäter (und nunmehrige Reservist) vor Kurzem gefeiert hat. Der stark vertretenen Jugendfraktion wurde Tribut gezollt, indem für die Zeit nach der Rückkunft in Krems noch Kollegen als DJs in Aktion traten und noch bis 2 Uhr Früh für den richtigen Sound an Bord sorgten.

Ehrungen und Auszeichnungen

Bronzene Verdienstmedaille des Österreichischen Roten Kreuzes: Ortsstellenleiter Daniel Simlinger (Gföhl)

Ortsstellenleiter Daniel Simlinger (Gföhl) Goldene Verdienstmedaille des Österreichischen Roten Kreuzes: Raimund Lumesberger, Martin Kalchhauser

Raimund Lumesberger, Martin Kalchhauser Verdienstmedaille für langjährige Tätigkeit im Feuerwehr- und Rettungswesen für 25 Jahre: Christian Müller, Doris Wenninger, Bernhard Wenninger, Christian Reimelt, Christoph Hauer, Eveline Gruber-Jansen, Erwin Haiderer, Leopoldine Gassner, Franz Höllerer, Waltraud Beck

Christian Müller, Doris Wenninger, Bernhard Wenninger, Christian Reimelt, Christoph Hauer, Eveline Gruber-Jansen, Erwin Haiderer, Leopoldine Gassner, Franz Höllerer, Waltraud Beck Verdienstmedaille für langjährige Tätigkeit im Feuerwehr- und Rettungswesen für 40 Jahre: Rotkreuz-Arzt Hannes Winkler, Dorothea Sefcik, Karl Lackner, Erich Hagmann, Werner Hagmann

Rotkreuz-Arzt Hannes Winkler, Dorothea Sefcik, Karl Lackner, Erich Hagmann, Werner Hagmann Stundenspange für 5.000 Stunden: Petra Harrauer

Petra Harrauer Stundenspange für 7.000 Stunden: Peter Hagmann

Peter Hagmann Aufsteckschlaufe "Fahrrad" für besonderen Beitrag in der Rad-Challenge des Landes NÖ: David Mayer

David Mayer Aufsteckschlaufe "Blaulicht-Kamera" für Verdienste um die Pressearbeit: Christophe Ptacek, Nico Baumgartner, Severin Brunnbauer, Werner Spannagl, Markus Beier, Marc Matula, Martin Kalchhauser

Christophe Ptacek, Nico Baumgartner, Severin Brunnbauer, Werner Spannagl, Markus Beier, Marc Matula, Martin Kalchhauser Aufsteckschlaufe "Goldene Spritze" für besonderes Engagement um die Impf-Aktionen: Roland Spannagl, Stefan Oliver Ettenauer

Roland Spannagl, Stefan Oliver Ettenauer Dienstjahresabzeichen für 10 Jahre: Richard Bandion, Nina Baumgartner, Christa Enne, Markus Fasching, Christian Hager, Philipp Kloiber, Matthias Noitz, Marco Scheichl, Philip Schwanzelberger, Helmut Spreitzer, Walpurga Spreitzer, Andreas Suppan, Johannes Vogl, Maxiilian Weber, Christoph Wenisch, Gottfried Wieland

Richard Bandion, Nina Baumgartner, Christa Enne, Markus Fasching, Christian Hager, Philipp Kloiber, Matthias Noitz, Marco Scheichl, Philip Schwanzelberger, Helmut Spreitzer, Walpurga Spreitzer, Andreas Suppan, Johannes Vogl, Maxiilian Weber, Christoph Wenisch, Gottfried Wieland Dienstjahresabzeichen für 15 Jahre: Cornelia Amon, Reinhard Fink, Gabriele Golling, Doris Fidelsberger, Bettina Rauscher, Edith Steinmaßl, Philipp Wappl, Eveline Weiss, Helene Winkler, Franz Wolfbeisser

Cornelia Amon, Reinhard Fink, Gabriele Golling, Doris Fidelsberger, Bettina Rauscher, Edith Steinmaßl, Philipp Wappl, Eveline Weiss, Helene Winkler, Franz Wolfbeisser Dienstjahresabzeichen für 20 Jahre: Manfred Matousovsky, Andreas Rudolf Simlinger

Manfred Matousovsky, Andreas Rudolf Simlinger Dienstjahresabzeichen für 30 Jahre: Werner Nothnagl, Alexander Strondl, Manfred Türk

