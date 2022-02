Kulturkeller Imbach wächst

Vor knapp einem Jahr wurde an dieser Stelle von den Plänen des Kulturdenkmalvereins Imbach berichtet, der einen alten Fass- und Weinkeller im Bereich der Kirchengasse nicht nur mit „neuem Leben befüllen“ wollte, sondern diesen Gewölbekeller in Zusammenarbeit mit der NÖ Dorf- und Stadterneuerung zu einem „Kulturkeller“ adaptieren wollte. Mittlerweile haben die Aktivisten rund um Obmann Oliver Fries bereits die zweite Phase des Projekts abgeschlossen.

Wie berichtet handelt es sich um einen Keller in Privatbesitz, der vom Kulturdenkmalverein vorerst für 17 Jahre angemietet wurde. Im Juli des vergangenen Jahres haben sich die Vereinsmitglieder in die Arbeit gestürzt. Die Arbeiten schreiten zügig voran, sodass der Verein seinem Ziel – den Keller in einer zeitgemäßen Form so zu revitalisieren, dass er durch ein neues Nutzungskonzept für die Bevölkerung zugänglich gemacht und zusätzlich für kunst- und kulturrelevante Zwecke genutzt werden kann – einen bedeutenden Schritt näher gekommen ist.

Mit dem Verlegen eines Ziegelpflasters wurde jetzt die zweite Phase des Projekts abgeschlossen. Alleine für den Bau der Stiege mit ihren 25 Stufen haben die Vereinsmitglieder gemeinsam mit engagierten Helfern bereits insgesamt 275 freiwillige Arbeitsstunden geleistet. „In der ersten Phase waren es auch schon 185 Stunden“, berichtet Obmann Oliver Fries. In den nächsten Wochen und Monaten steht die Adaptierung des eigentlichen Kellerraumes an, der sehr sanft und niederschwellig saniert werden soll.

Mitstreiter sind jederzeit gerne gesehen und können sich beim Obmann entweder telefonisch ( 0664/2705303) oder per E-Mail, oliver.fries@diebauforscher.at , melden.

