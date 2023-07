Rasche Hilfe entschärfte Flurbrand in Reisling

Zu einem Brand auf einem abgeernteten Stoppelfeld kam es am Freitagvormittag in der Riede Schaufelberg in Reisling, Gemeinde Lichtenau.

Funkenschlag bei Mäh-Messern

Ein Landwirt (64) aus Rastbach war mit seinem Traktor samt Heck-Scheibenmähwerk am Feld zugange, als er plötzlich Rauch bemerkte. Wie sich später herausstellen sollte, hatte es offenbar bei der Berührung der Messer mit aus dem Boden herausragenden Steinen einen Funkenschlag gegeben, wodurch sich das staubtrockene Gras und Getreidestreu entzündet hatten.

Acker in Windeseile „umgegraben“

Als der Bauer die Situation erfasste, verständigte er einen Freunde, der mit seinem Traktor zu Hilfe kam. Er grub den Bereich rund um den Brandherd mit einem Grubber so rasch wie möglich um, um die Flammen einzugrenzen. Parallel dazu rückte die Feuerwehr an. Somit blieb der Brand, der beim Eintreffen der Feuerwehren Gföhl, Eisengraben und Jaidhof schon gut kontrolliert war, laut Feuerwehr auf den Bereich von mehreren hundert Quadratmetern beschränkt.

Brand auf kleine Fläche begrenzt

Laut Auskunft der Polizei betrug die von den Flammen erfasste Fläche sogar weniger als 100 Quadratmeter. Mit einem HD-Rohr der FF Eisengraben wurden Glutreste, die sich noch am Mähbalken befanden, gelöscht. Flurschaden entstand auf diese Weise keiner, auch Verletzte gab es nicht zu beklagen. Die Feuerwehren konnten nach einer knappen Stunde wieder einrücken.