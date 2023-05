Drei Tage Top-Acts: Tausende Gäste rockten FESTival

Das vor drei Jahren als „Kremser Musikfrühling“ erstmals initiierte Event bot am Pfingswochenende ein grandioses Feuerwerk an Top-Acts aus Musik und Kabarett.

Kabarettist Thomas Stipsits eröffnete den Kulturfrühlingsreigen mit einem „Best of“ aus seinen jüngsten Programmen und würzte alles mit Ausblicken auf sein kommendes Soloprogramm. Mit seinem scharfen und humorvollen Blick auf Politik, Gesellschaft und das Leben an und für sich begeisterte der Künstler sein Publikum und sorgte für viele Lacher im Herzen der Stadt.

Hofbräu-Geschäftsführer Thomas Kalchhauser, Eigentümer Othmar Seidl, Moderator Andy Marek und Personalmanagerin Kathrin Hausleitner machten mit vielen anderen Helfern dieses einzigartige Musikfestival in Krems möglich. Foto: Michaela Sommer

Nicht weniger humorvoll, aber deutlich rhythmischer und Klanggewaltiger waren dann die nächsten Höhepunkte des Festivals. Das österreichische Musikkabarett-Duo Pizzera & Jaus sang, rappte und fiedelte sich mit seinem neuen Album „Comedian Rhapsody“ durch alle Musikgenres und brachte bei frühsommerlichen Temperaturen die rund 3.300 Personen starke Fangemeinde zu Kochen.

Event ist eine Bereicherung für Krems

Den Schlussakkord setzte am Pfingstsonntag die Münchner Kultband Sportfreunde Stiller und wieder rockten mehr als 3.000 begeisterte Fans mit "ihren Sportfreunden" nicht nur den Sport, sondern auch den Humor, das Leben und einfach nur Lieder für den Moment, in dieser einzigartigen Atmosphäre. Othmar Seidl, Veranstalter und Eigentümer des Hofbräu am Steinertor, freute sich in seiner Ansprache über den großartigen Besucheransturm: „Ich bin stolz, dieses ganz besondere Kremser FESTival in Eigenregie auf die Beine gestellt zu haben, um damit unsere schöne Stadt um ein kulturelles Event zu bereichern.“

Als "Stars zum Angreifen" gaben sich Pizzera & Jaus beim FESTival in Krems - hier mit der am Samstag diensthabenden Mannschaft der FF Krems. Foto: FF Krems

Der Moderator und bekannte Stadionsprecher Andy Marek führte durch das gesamte Musikwochenende und genoss mit zahlreichen anderen Besuchern das 5-Gänge-Buffet in der VIP-Lounge im Gastgarten des Hofbräu.

