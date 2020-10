"Menschen aus unserer Region, die beim Lions-Club spenden wollten, bekommen jetzt eine andere Chance!", freut sich Gudrun Kalchhauser, die Blutspende-Verantwortliche des Roten Kreuzes Krems, dass es gelungen ist, einen Ersatztermin aus dem Boden zu stampfen.

Sicherheit ist garantiert

Für die Aktion am kommenden Wochenende öffnet das Rote Kreuz Krems dafür erstmals die Tore des neuen Bezirksstellengebäudes am Mitterweg 10. Im zweiten Stock des Hauses, in dem es einen sehr großzügig angelegten, zweifach teilbaren Lehrsaal gibt, kann die Aktion unter Einhaltung aller Covid-Bestimmungen durchgeführt werden.

"Einbahnsystem" im RK-Haus

Um die Sicherheit der Spende zu gewährleisten, wurde ein ausgeklügeltes "Einbahnsystem" in der obersten Etage des Hauses ausgedacht, sodass einem geordneten Ablauf der Aktion nichts im Wege stehen sollte. Dringender Appell der Verantwortlichen: Es mögen nur Menschen kommen, die sich völlig gesund fühlen!

Esspaket statt Würstel

Um die Anwesenheit der Spender so kurz wie möglich zu halten, gibt es auch - wie seit dem Auftreten der Pandemie im Frühjahr bereits länger üblich - keine Ausspeisung (Würstel), dafür erhält jeder Freiwillige ein kleines Paket an Lebensmitteln und reichlich Getränke zum Mitnehmen.

Martin Kalchhauser Gudrun Kalchhauser, die Blutspende-Verantwortliche des Roten Kreuzes Krems, appelliert an alle gesunden Menschen der Region: "Kommen Sie spenden, retten Sie Leben!"

Blut ist begehrter denn je

"Spender werden um so mehr gebraucht, da durch die Corona-Pandemie viele Spender nicht zum Blutspenden zugelassen werden können", ruft Kalchhauser dazu auf, die halbe Stunde Zeit und den knappen halben Liter Blut zu erübrigen und in Rotkreuzhaus zu kommen. "Der Bedarf an Konserven wird leider nicht weniger!" Noch mehr als sonst gilt daher: Blutspender sind Lebensretter!

Ausweis nicht vergessen!

Wichtig ist, dass im Gebäude Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Blutspender - alles gesunden Menschen ab 18 - müssen unbedingt einen amtlichen Lichtbildausweis (Führerschein, Reisepass) mitbringen. Der Lehrsaal im 2. Stock ist mit dem Lift barrierefrei erreichbar.

Blutspendeaktion im Rotkreuzhaus

3500 Krems, Mitterweg 10

Samstag, 10. Oktober

9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr