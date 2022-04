Neue Schau und ORF-Doku zu Donau-Limes

Werbung

Viel los ist zum Saisonstart im Römermuseum: Seit 1. April ist die neue Ausstellung „Achtung Grenze! - Leben am Donau-Limes“ zu sehen. Sie zeigt, welche Rolle die Donau als Grenzfluss gespielt hat und welche Beziehungen Menschen an beiden Ufern miteinander gepflegt haben. „Unsere Schau lädt die Besucher ein, einen modernen Blick auf die Römerzeit zu werfen“, so Museumsleiter Philipp Stabentheiner. „Begriffe wie Grenze, Globalisierung oder Migrationsbewegungen sind älter, als man glaubt.“ Zentrale Rolle spielt ebenso die Ernennung zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Philipp Stabentheiner mit einem Faltenbecher römischer Tradition, nördlich der Donau hergestellt. Foto: Leneis

Der Donau-Limes ist auch Thema einer ORF-Dokumentation: „Wir hatten in der Osterwoche ein Fernsehteam zu Gast, das eine Sendung zum Thema Limes in Niederösterreich produziert“, berichtet Stabentheiner weiter. Das Römermuseum, die Römermauer, aber auch die archäologischen Grabungen werden vorgestellt. Weitere Drehorte waren der Nikolaihof und Bacharnsdorf. Zu sehen sein wird die Sendung zu Pfingsten in ORF 2.

Beim Römerstadtfest Ende August wird die Römerzeit ebenfalls Schwerpunkt sein. Neben einer Römerlegion im Schubertpark wird auch die Gastronomie römische Kulinarik anbieten.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.