Er war zuvor mit seinem Pkw gegen das Heck des vor ihm fahrenden Wagens geprallt, woraufhin es laut Polizeiangaben zu einer Karambolage mit zwei weiteren Fahrzeugen kam. Der junge Mann stellte sich am Donnerstagvormittag.

Laut Polizei war der 26-Jährige aus St. Pölten mit seinem Auto auf jenes eines 31-Jährigen geprallt, das wiederum gegen den Pkw einer 53-Jährigen geschleudert wurde. Ein Fahrzeug rammte zudem den entgegenkommenden Wagen einer 75-Jährigen, die mit einem 80 Jahre alten Mann unterwegs war.

Der betagte Beifahrer erlitt bei der Karambolage schwere Verletzungen. Er wurde ebenso wie die Lenkerin ins Universitätsklinikum Krems transportiert. Die 53-Jährige und der 31-Jährige wurden leicht verletzt und ärztlich behandelt. Bei dem Mann wurde eine Alkoholisierung festgestellt, so die Polizei.

Der 26-Jährige blieb als einziger Beteiligter unverletzt. Er stellte sich am Donnerstagvormittag in Hadersdorf am Kamp und nannte als Grund für die Fahrerflucht einen Schockzustand. Er wird der Staatsanwaltschaft Krems und der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Eine Anzeige erwartet auch den 31-Jährigen.