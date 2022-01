Arztpraxis von Gemeindeärztin geschlossen

Schon vor Weihnachten wurde die Ordination von Gertrude Kohl geschlossen. Lange Zeit herrschte Rätselraten über die Gründe, sogar in sozialen Medien wie Facebook wurde gefragt, warum die Praxis geschlossen ist. Das bewog Bürgermeister Gerhard Tastl, in der aktuellen Ausgabe der Rohrendorfer Gemeindezeitung Stellung zu nehmen. Er kündigte sogar Änderungen an.

Tastl berichtet gegenüber der NÖN, dass sich die Gemeindeärztin offiziell im Krankenstand befindet. An Spekulationen und Gerüchten über die Art der Erkrankung wollte sich das Gemeindeoberhaupt aber nicht beteiligen. Er erklärte aber, dass gemäß Informationen der Ärztekammer die Kassenpraxis mit 31. März endgültig schließen werde. Die Wahlarztpraxis von Gertrude Kohl soll aber erhalten bleiben. „Die Gemeinde arbeitet an einer Lösung“, erklärte Tastl gegenüber der NÖN. Lösungsmöglichkeiten sollen zeitgerecht veröffentlicht werden. Die Ärztin war für die NÖN nicht erreichbar.