Zum Unfallhergang teilte die Polizei mit, dass ein Lenker aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit auf die wegen einer Baustelle aufgestellten Betonleitwand aufgefahren war und seinen Pkw auf die Gegenfahrbahn gelenkt hatte. In Folge kam es zur Kollision mit dem Wagen der Frau.

Die Lenkerin aus dem Bezirk Tulln und ihre Tochter als Beifahrerin wurden in das Universitätsklinikum Krems transportiert. Der 41-jährige Fahrer aus dem Bezirk Krems wurde leicht verletzt und ambulant behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit.