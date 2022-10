Innovative Idee aufgegriffen: Versickern statt ableiten

Wenn es regnet, ist in manchen Gemeinden die Kanalisation schnell überlastet. Rohrendorf hat eine Idee von Landesrat Ludwig Schleritzko aufgegriffen, und leitet solche Oberflächenwässer – vorerst nur in neuen Siedlungsstraßen – nicht in die Kanalisation ab, sondern auf Grünflächen.

„Wasser versickern statt Böden versiegeln“ war die Grundidee. Dabei werden entlang der Grundgrenzen Grünflächen angelegt, die das Oberflächenwasser der Straße aufnehmen und zum Versickern bringen. Dort werden und wurden Bäume gepflanzt, die nicht nur als Schattenspender dienen, sondern auch einen Beitrag zur Verringerung der Umgebungstemperatur in den Sommermonaten leisten.

Ortschef Gerhard Tastl: „Rohrendorf geht gerne kreative Wege, um das Dorf lebenswerter zu gestalten.“

