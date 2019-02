Ein 51-jähriger Mann aus dem Bezirk Krems an der Donau war in der Nacht auf Mittwoch mit seinem Pkw auf der S 5 aus Richtung Tulln kommend in Richtung Krems an der Donau unterwegs. Im Gemeindegebiet von Rohrendorf kam er aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 28-jährigen Mann aus Krems an der Donau.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der 28-Jährige lebensgefährliche Verletzungen und wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum Krems an der Donau geflogen.

Ein Mitfahrer des 28-Jährigen, ein 15-Jähriger aus Krems und der 51-Jährige erlitten leichte Verletzungen und wurden mit dem Rettungsdienst ebenfalls in das Universitätsklinikum Krems gebracht.

Die S 5 war während den Unfallermittlungen bis 04.45 Uhr zu Gänze gesperrt. Eine örtliche Umleitung bestand.