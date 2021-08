Erst vor wenigen Wochen hat die NÖN von der Idee der losgelös(s)t-Winzer aus Rohrendorf und Gedersdorf berichtet. Jetzt konnten die Winzer unter dem neuen Obmann Philipp Bründlmayer eine beachtliche Spendensumme übergeben! Wie berichtet hat das Schicksal den 33-jährigen Rohrendorfer Michael Matzke hart getroffen: Bei einem Badeunfall verletzte er sich so schwer, dass er seit vielen Jahren auf den Rollstuhl angewiesen ist. Durch den notwendigen Hausumbau und die Anschaffung eines neuen Rollstuhls ist er auch in finanzielle Not geraten.

Das wollten die losgelös(s)t-Winzer aus Rohrendorf und Gedersdorf – viele mit Nahbezug zum Betroffenen – nicht einfach anschauen, sondern haben sich ins Zeug gelegt: Um 60 Euro war es möglich, einen Überraschungskarton mit sechs Weinen zu bestellen. Unterstützt wurde die Aktion durch Markus van Veen, der mit seiner Firma Satz & Design den Werbeflyer dafür gratis produzierte. Die Idee gefiel vielen Weinfreunden scheinbar gut: Insgesamt wurden 67 Weinpakete bestellt! Die Weine wurden kürzlich an die Empfänger persönlich geliefert oder versendet.

Und mit zusätzlichen, teils anonymen Spenden sind 4.300 Euro zusammengekommen, die jetzt übergeben wurden. Michael Matzke: „Danke für das großartige Engagement an alle Beteiligten. Das unglaubliche Ergebnis ist mir eine große Hilfe!“