Nach vielen vielen „Fehlversuchen“: Hymne 1965 geboren

Verleger Walter Schwanzer kennt die Geschichte um die Entstehung der NÖ Landeshymne.

Bis zur Niederösterreichischen Landeshymne, die 1965 mit dem Text „O Heimat dich zu lieben“ von Franz Karl Ginzkey und zur Melodie von Ludwig van Beethoven, das Rennen machte, war es nämlich ein langer Weg. „Es gab vorher zahlreiche Versuche, eine Landeshymne bzw. ein Heimatlied zu etablieren. Ich habe in meinem umfangreichen Notenarchiv nachgekramt und einige Versionen gefunden“, so Erfolgskomponist und Verleger Walter Schwanzer aus Rohrendorf, der das größte private Notenarchiv Österreichs besitzt.

In den 1930er-Jahren wurde ein Wettbewerb für ein „Niederösterreichisches Heimatlied“ abgehalten. Der erste Preis ging an den Geraser Prämonstatenser-Chorherren Milo Offenberger. Zu einer Einführung dieses Liedes als Landeshymne kam es dann aber doch nicht. Ab 1948 wurde seine Melodie immerhin als inoffizielle Landeshymne („Niederösterreichisches Heimatlied“) bei verschiedensten Anlässen zum heutigen Text („O Heimat, dich zu lieben …“) gesungen.

Auch Kremser Lehrer und Bundespräsident am Werk

Im Notenarchiv Walter Schwanzers sind noch weitere niederösterreichische Heimatlieder zu finden – etwa „Du mein Niederösterreich“, ein Heimatlied mit einem Text des Michael Hainisch, der von 1920 bis 1928 Bundespräsident war. Auch der Kremser Komponist Robert Marquart – er unterrichtete als Musikprofessor am BRG Ringstraße (damals Realschule) und an der St. Pöltner Lehrerakademie – wagte sich in den 1950er-Jahren an den Versuch einer Landeshymne – vergebens...

Wer für eine Veranstaltung zum Thema 100 Jahre NÖ die Noten verwenden möchte, kann sich unter 0650/3607007 oder per Mail walter.schwanzer@schwanzer.at melden.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden