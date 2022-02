„Notbremse“: Ärztin entgegnet Gerüchten

Nach der Schließung ihrer Ordination mit Ende des Jahres sorgt Medizinerin Gertrude Kohl in einer emotionalen Stellungnahme an die NÖN nun selbst für Aufklärung. Nach „35 Jahren beständiger, intensiver ärztlicher Tätigkeit“ sei es an der Zeit gewesen, die „Signale meines Körpers zu beachten und die Notbremse zu ziehen“. Ihre Tätigkeit als Kassenärztin, die sie auch nach der Pensionierung als Rohrendorfer Gemeindeärztin im Juli 2020 ausgeübt hatte, habe ihre Kräfte „in der aktuell höchst herausfordernden Zeit“ sehr beansprucht. „Nach und nach musste ich mir selbst widerstrebend meinen eigenen Erschöpfungszustand eingestehen und schließlich diagnostizieren“, schreibt Kohl. Die Hypothese, dass eine Ärztin immer für alle da sein müsse, haben sich als „aufzehrende Fehleinschätzung“ herausgestellt.

„Zum Teil verleumderisch brodelnde Gerüchteküche“

Gertrude Kohl macht auf die Belastungen des Arztjobs aufmerksam. Foto: privat

Kohl hatte zuvor auf ihrer Website auf die Schließung ihrer Praxis aus gesundheitlichen Gründen hingewiesen. Bürgermeister Gerhard Tastl (ÖVP) hatte in der Gemeindezeitung berichtet, dass an einer Lösung gearbeitet werde.

Kohl hofft, mit ihrer Stellungnahme „Klarheit in die zum Teil verleumderisch brodelnde, rätselhafte Gerüchteküche“ bringen zu können. Recherchen hatten zuletzt darauf hingedeutet, Kohl sei wegen ihrer ablehnenden Haltung gegenüber den Corona-Maßnahmen und angeblich freigiebig ausgestellten Maskenattesten bei der Ärztekammer unter Druck gestanden. Eine Auskunft dazu bekam die NÖN nicht. Lediglich soviel: „Beschwerden werden sehr vertraulich behandelt und direkt mit den jeweiligen Betroffenen besprochen.“ Kohl selbst wollte auf die diesbezüglichen Fragen der NÖN nicht näher eingehen.

Ihre Kassenverträge kündigt Kohl mit März 2022. Ab April will sie ihre ärztlichen Dienstleistungen in einer Privatordination anbieten. Als Medizinerin mit ganzheitlichem Ansatz wird Kohl seit jeher für ihren patientenfreundlichen Umgang geschätzt.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren