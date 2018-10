Ein grandioser Erfolg war die 11. Charity-Gala der „future4children“ Privatstiftung. Über 300 gutgelaunte Gäste, mehr als jemals zuvor, fanden sich im glamourösen Atriumhaus des Weinguts Sepp Moser ein und genossen nicht nur ein abwechslungsreiches Buffet, ermöglicht durch die tatkräftige Unterstützung von Gastronom Harald Schindlegger, und ausgezeichnete Weine der Traditionsweingüter, sondern zeigten sich auch überaus spendenfreudig. Mehr als 15.000 Euro durfte die future4children-Initative an diesem festlichen Abend entgegennehmen.

In der Region Krems hilft die gemeinnützige Stiftung bedürftigen Familien in Zusammenarbeit mit dem Jugend- und Sozialamt, ist aber auch in Ungarn, Rumänien, Äthiopien, Uganda, Ecuadaor und seit Kurzem auch in Nepal tätig, wo sie ein Schulprojekt für über 200 Kinder unterstützt.

Thomas Aschauer, einer der Gründer der Privatstiftung bedankt sich in seiner Willkommensrede bei all den engagierten Firmen und Einzelpersonen, die durch ihre Sachspenden und ihre unentgeltliche Mitarbeit dieses Benefiz Event ermöglichen. „Jeder einzelne Cent den wir einnehmen fließt direkt in unsere Projekte für bedürftige Kinder, da wir durch die großzügigen Spenden und den unermüdlichen Einsatz einer Armada von Helfern weder Verwaltungskosten noch Ausgaben für diesen tollen Abend heute haben.“

Besonders die hochwertigen Preise der Tombola – wie das von der KSR - Group gesponserte E-Bike als Hauptpreis – die Lose waren schon nach wenigen Stunden ausverkauft, ermöglichten diesen fulminanten Spendenerfolg.

Für die stimmungsvolle Musik und eine volle Tanzfläche sorgte DJ Alex Lengauer und trug damit, wie so viele andere future4children Freunde, zu einem ausgelassenen Fest für einen guten Zweck bei