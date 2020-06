Es war „der“ Knalleffekt des 26. Jänner: Rohrendorfs Ex-Bürgermeister Rudolf Danner, der wegen Unzufriedenheit mit der Amtsführung von Bürgermeister Gerhard Tastl die Bürgerliste „Wir für Rohrendorf“ gegründet hatte, hatte mit seiner Bewegung aus dem Stand sechs Mandate verbuchen können. Noch am Wahlabend hatte Danner angekündigt, konstruktiv im Gemeinderat mitzuarbeiten. Er wolle „die Gemeinde auf einen positiven Weg bringen“, war seine Aussage. Seit vergangenem Freitag ist das anders: Rudolf Danner legte seine Ämter als Gemeinderat und als geschäftsführender Gemeinderat zurück.

„Ich bin bei der letzten Gemeinderatswahl angetreten, um der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, sich gegen die ominöse Zentrumsverbauung aussprechen zu können“, erklärte Danner in einem Telefonat mit der NÖN. „Ich bin aber nicht angetreten, eine ganze Periode zu bleiben, sondern beizutragen, eine neue Bürgergruppe zu bilden. Die Tagespolitik will ich Jüngeren und Engagierteren überlassen.“ Danner verwies auf sein fortgeschrittenes Alter (er befindet sich im 77. Lebensjahr) und darauf, dass er seine letzten Lebensjahre „ohne eine Bürde, aber in Würde“ gestalten wolle.

Rudolf Danner war 27 Jahre als Vizebürgermeister und Bürgermeister für die Gemeinde unterwegs. Er hat große Projekte wie die Ortswasserversorgung, das Gemeindezentrum, die Vergrößerung des Kindergartens sowie die Renovierung und Vergrößerung der Volksschule umgesetzt. „Jetzt soll das junge Team mit Hannes Lethmayer an der Spitze diesen erfolgreichen Weg weitergehen!“ Lethmayer ist derzeit beschäftigt, die Nachfolge Danners innerhalb der Bürgerbewegung zu regeln: „Wir wollen natürlich im Gemeinderat mitarbeiten!“

Bürgermeister Gerhard Tastl zeigte sich über den überraschenden Rücktritt verärgert: „Wenn es daran geht, wirklich für die Rohrendorfer zu arbeiten, kommt der Rücktritt. Das lässt einiges vermuten!“