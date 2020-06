Es war wohl ein dreister Einschleichdieb, der in der Nacht von 28. auf 29. Mai genau das bekommen hat, was er wollte. Nämlich elf griechische und maurische Landschildkröten aus dem Nachtzuchtgehege von Philipp Polland aus Rohrendorf. Die Tiere, die erst im Sommer 2019 geschlüpft waren, lebten in einem Hochbeet, das mit einem Maschendrahtgitter geschützt ist. Weil keine Spuren zu sehen waren, glaubt Polland auch nicht, dass ein Tier für das Verschwinden seiner Schildkröten verantwortlich ist.

Der 25-Jährige vermutet, dass der Täter über den Gartenzaun geklettert ist oder die Türe zum Garten von innen aufgeschlossen hat. Polland, der rund 20 Schildkröten pro Jahr verkauft, hat Anzeige erstattet, macht sich aber wenig Hoffnung darauf, seine Tiere wiederzusehen. Die Schildkröten sind jedenfalls mit einem Leuchtpunkt markiert und der Dieb hat keine Papiere für sie.