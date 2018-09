„Urlaubsfeeling“ am Weinberg genossen .

30 Kellerbesitzer erwarteten die Besucher beim Kellergassenfest und servierten kulinarische Schmankerl und flüssige Köstlichkeiten.

Wettergott hatte bei Eröffnung Einsehen

Entgegen den Wetterprognosen blieb es am Eröffnungstag, dem Freitag, 31. August, trocken. Hunderte Gäste tummelten sich am fast lauen letzten Augustabend in der Lindobelgasse. Sie ist die längste des Landes und für die Rohrendorfer natürlich die schönste. Sitzgelegenheiten im Freien erfreuten sich regen Interesses.

Weinbotschafter und Abgeordnete zu Gast

Gemeinsam mit dem Sprecher der Kellerbesitzer, Christian Krappel, begrüßte Gemeinderätin Gudrun Nikisch die Gäste. Unter diesen waren neben Bürgermeister Gerhard Tastl auch Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais und Niederösterreichs Militärkommandant Martin Jawurek, der ja als Weinbotschafter fungiert. Sie alle genossen die schmissigen Klänge der Weinlandkapelle.

„Andere Stimmung als im Norden des Landes“

Diesner-Wais, die aus dem Bezirk Gmünd stammt, meinte zu den Rohrendorfern: „Wenn ich in den Bezirk Krems, in die Weingegend, komme, ist das für mich wie Urlaub. Hier herrscht schon eine ganz andere Stimmung als im Norden des Landes.“ Die Rohrendorfer Kellergasse sei darüber hinaus ein besonders attraktiver Ort.

Militär legte Grundstein für heimischen Weinbau

Jawurek erinnerte daran, dass das Militär einen wichtigen Anteil am Weinbau habe. Denn die römischen Soldaten seien es gewesen, die die ersten Weinstöcke in die Wachau gebracht haben. „Und jemand, der befördert wurde, bekam als Geschenk einen Rebstock!“ Gemeinsam eröffneten er und Diesner-Wais das Fest.

Viele Freunde aus Partnergemeinde Obersulm

Neben vielen Gästen aus der Region war wie immer auch die Partnergemeinde Obersulm (Deutschland) stark vertreten. Eine Hundertschaft an Rohrendorf-Freunden war von dort mit einem Autobus und zahlreichen Privat-Pkws angereist. Und natürlich ließ es sich auch Bürgermeister Tilman Schmidt nicht nehmen, in der Partnergemeinde zu weilen.

Zwei Tage waren von Regenwetter geprägt

An den beiden folgenden Festtagen spielte das Wetter leider nicht mit. Dementsprechend kämpften sich deutlich weniger Gäste gegen den Strom des durch die Gasse talwärts rinnenden Regens auf den Saubühel. Die Besucher, die kamen, mussten sich zwar in die Keller flüchten, genossen aber dort die Gastfreundschaft der Rohrendorfer, die längst legendär ist.