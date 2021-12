VALID-Titelblatt: Anerkennung für Werner Rosenberger

Das Magazin VALID ist vielleicht nicht jedem bekannt. Aber es hat in der Szene der Menschen mit Behinderung einen besonderen Ruf. Die jüngste Ausgabe dieses „Inklusions-Magazins“ hat dem Rohrendorfer Werner Rosenberger nicht nur einen mehrseitigen Bericht über sein Wirken gewidmet, sondern ihm auch auf dem Titelblatt Platz gegeben.

Das Hochglanz-Magazin VALID gibt es seit dem 3. Dezember 2012. Der Tag ist geschichtsträchtig gewählt, denn der 3. Dezember ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Gründer Florian Dungl, ein nahezu weltweit bekannter Behindertensportler, wollte und will mit seinem Magazin positive Zugänge und Lifestyle aus der Szene vermitteln. Dungl will mit dem Magazin VALID auch Menschen ansprechen, die sich für das Leben von Personen mit Behinderung interessieren. Ein Ziel, das er offenbar erreicht hat.

Werner Rosenberger, heute 48 Jahre alt, hatte mit 33 einen Radunfall. Seitdem handicapt ihn eine inkomplette Querschnittslähmung. Er hatte einst die HTL und die WU absolviert. Nach seinem Unfall wollte Rosenberger neue Wege beschreiten und absolvierte an der Donauuniversität Krems ein Fernstudium und wurde Unternehmensberater. Wegen seiner Einschränkungen konnte er aber als Selbstständiger nicht Fuß fassen. So fand er auf Umwegen über eine geringfügige Beschäftigung in einer Druckerei seine Bestimmung: Werner Rosenberger ist jetzt Experte für digitale Barrierefreiheit!

„Barrierefreiheit nicht nur im öffentlichen Leben, sondern auch im Internet wird demnächst EU-weit umgesetzt werden müssen“, berichtete Rosenberger gegenüber der NÖN. Das heißt, dass alle Menschen Webseiten nutzen können, sei es für Blinde, Sehschwache, Taube oder andere. Er selbst beschäftigt sich seit geraumer Zeit damit. Jeder, der sich interessiert, kann sich in einem Webinar Rosenbergers informieren: http://www.hilfsgemeinschaft.at/aktuelles/information/detail/webinar-digitale-barrierefreiheit-wcag-kriterien-verstehen