Polizeiinspektion Hadersdorf

Sinnloser Vandalenakt Betrunkener, bewusste Handlung gegen die Jagdgesellschaft Rohrendorf oder gezielter Akt gegen die Jäger im Allgemeinen? Dieses Rätsel gibt ein Vorfall auf, der am Samstag, 24. November, in Rohrendorf entdeckt wurde.

Hochstand regelrecht zertrümmert

Ein Jagdaufseher der Jagdgesellschaft Rohrendorf, erstattete am Vormittag dieses Tages gegen 10 Uhr auf der Polizeiinspektion Hadersdorf Anzeige, dass er soeben bei einer Kontrolle im Jagdrevier feststellen hatte müssen, dass bisher unbekannte Täter einen Hochstand der Jägerschaft schwer beschädigt haben. Leider lässt sich der Tatzeitraum nur zwischen dem 1. und dem 24. November eingrenzen …

Tatort liegt an Grenze zu Langenlois

Polizeiinspektion Hadersdorf

Bei der Tatortbesichtigung durch Polizisten wurde offenbar, dass die Vandalen den aus Holz errichteten Hochstand in der Riede „Schützental“ unter Anwendung roher Gewalt zerstört haben. Die betroffene Parzelle mit der Nummer 690/1 liegt am hinteren Plateau des Saubühels Richtung Langenlois (Gobelsburg).

Meldungen an die Polizei Hadersdorf!

Durch die Tat, die den Umstand der schweren Sachbeschädigung erfüllt, entstand der Jagdgesellschaft Rohrendorf ein Schaden in der Höhe von rund 1.000 Euro. Die Ermittler, die den Sachverhalt an die Staatsanwaltschaft Krems weiterleiten werden, ersuchen Zeugen, Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat an die Polizeiinspektion Hadersdorf unter 059133/3442 zu melden.