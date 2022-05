Weingut Sepp Moser wird nachhaltig

Werbung Die Grünen Krems Anzeige Putin rechtes Netzwerk (reicht bis nach Österreich)

Ein alter Winzerspruch sagt, dass „im Weinkeller immer die Sonne scheint“. Auf dem Dach des Weingutgebäudes der Familie Moser entsteht – sozusagen „zur Unterstützung der Sonne“ – eine Photovoltaikanlage.

Die Familie Moser ist seit Generationen eng mit dem Weinbau verbunden. An „verstaubten Traditionen“ wird dennoch nicht festgehalten. So hat Winzer Nikolaus Moser schon Anfang der 2000er-Jahre im Kremstal und im burgenländischen Seewinkel auf biodynamische Bewirtschaftung umgestellt. Seit damals gibt es das Demeter-Zertifikat. Die Errichtung einer Photovoltaikanlage wird als „enkeltauglicher Schritt in die Zukunft“ gesehen.

Beteiligung an der Sonnenenergie möglich

Errichtet wird das Vorhaben über eine Crowdfunding-Plattform. Hier können sich klimabewusste Weinliebhaber beteiligen. Dazu ist das Atriumhaus im Mai jeden Freitag und Samstag, sowie ab Juni jeden Donnerstag und Freitag ab 17Uhr geöffnet. Wer es nicht zum Weingut schafft, aber am Projekt teilnehmen will, kann dies unter www.collective-energy.at/sepp-moser tun.

