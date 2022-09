Rohrendorfer Kellergasse bei Fest regelrecht gestürmt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Bei der Eröffnung erfreute die Weinlandkapelle unter Michael Knappel mit schmissigen Melodien.

Lob für das "Mekka des Weines"

In 30 Kellern wurde den Besuchern sowohl Kulinarik als auch Kunsthandwerk geboten. Star des Festes waren logischerweise die Rohrendorfer Weine. Am ersten Abend aber standen auch Personen im Mittelpunkt. Die Eröffnung des Festes war Landtagspräsident Karl Wilfing vorbehalten, der in Hochform agierte und für zahlreiche Lacher sorgte, als er die Gäste im "Mekka des Weines" aufforderte, dem Rohrendorfer Tropfen zuzusprechen, damit die Winzer bei der Ernte nicht "zu wenig G'schirr" hätten.

Wappenplakette für Ute Hütter

Rohrendorfs Bürgermeister Gerhard Tastl nützte die Bühne, um eine um die Partnerschaft der Gemeinden Rohrendorf und Obersulm (Kreis Heilbronn, Deutschland) verdiente Frau zu ehren. Ute Hütter, die Tochter Martin Vollerts, der einer der Begründer der Partnerschaft war, erhielt die Wappenplakette in Gold der Gemeinde Rohrendorf. Sie ist sichtbarer Dank dafür, dass sie das Werk ihres Vaters engagiert weiterführt.

Ehrung Krappels nachgeholt

"Nach Rohrendorf zu kommen, ist für mich wie heimkommen", stellte Hütter in kurzen Dankesworten fest. Einer, für den dies umgekehrt mit Obersulm gilt, ist Christian Krappel, der umsichtige, umtriebige und vor allem erfolgreiche Organisator des Kellergassenfestes. Ihm überreichte Obersulms Bürgermeister in der Lindobelgasse de Ehrenmedaille in Gold der Gemeinde Obersulm. Die Ehrung hatte er bereits im Mai bei der 50-Jahr-Feier Obersulms vorgenommen - doch das Edelmetall war nicht rechtzeitig eingetroffen.

Voller Erfolg für das Fest

Nicht nur dem guten Wetter an allen drei Tagen war ein durchschlagender Erfolg des Festes geschuldet. Zeitweise schoben sich Menschentrauben zwischen den Kellern durch. Die Winzer tischten Köstlichkeiten aus Küche und Keller auf, und auch viele Familien kamen zu den Kellern. Mit dabei waren bei der Eröffnung unter anderem auch Barbara Salzer von der BH Krems, die Banker Herbert Buchinger, Franz Kurzreiter, Hansjörg Henneis, Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Markus Pöschl, Vorgänger Johann Paul Brunner (beide in Rohrendorf zu Hause), FF-Ehrenkommandant Wilhelm Bogner, Winzer Krems-Obmann Florian Stöger und Geschäftsführer Ludwig Holzer, Ex-Kasernenkommandant Karl-Heinz Fitzal, ...

