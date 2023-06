Mauterns Gastro-Aushängeschild räumt wieder ab

Die Siegesserie im Landhaus Bacher reißt heuer nicht ab: Bei den Rolling Pin Awards Austria 2023 wurde Geschäftsführerin Susanne Dorfer-Bacher zum „Maitre des Jahres“ gewählt. Gatte Thomas Dorfer berichtet: „Meine Frau wurde im Rahmen einer Gala ausgezeichnet und war sichtlich gerührt. Schließlich werden die Sieger beim Rolling Pin nicht von einer Jury prämiert, die Branchenkollegen nominieren und wählen sich gegenseitig.“ Das mache den Preis im Vergleich zu anderen aus der Branche zu einem ganz besonderen, weil er direkt aus der Gastronomie kommt.

Susanne Dorfer Bacher ist als „Maitre“ somit beste Serviceleiterin und Gastgeberin. Seit zehn Jahren führt sie gemeinsam mit ihrem Mann Thomas Dorfer das Landhaus. Nach dem Bundeslehrlingswettbewerb (die NÖN berichtete, Anm.) setzte sich Lehrling Fiona Fuss bei Rolling Pin als bester „Rookie“ durch, Dorfer dazu: „Der Sieg bei den Rookies, also bei den Lehrlingen, freut uns für Fiona besonders. Sie musste bei einem eigenen Wettbewerb gegen fünf Konkurrenten bestehen und ein eigens kreiertes Menü kochen.“ Fuss ist im zweiten Lehrjahr und laut Dorfer besonders engagiert: „Fiona ist sehr ehrgeizig und hat viel in Eigenregie trainiert. So eine Leistung macht uns sehr, sehr stolz.“