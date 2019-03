Einen Vermissten fand ein Mitglied der ÖHU-Suchhundestaffel, Regionalgruppe Krems, bei einer Suchaktion am 20. März. Leider war der Mann schon tot ( wir hatten berichtet, siehe hier ).

Die Staffel war über Notruf 144 alarmiert worden, weil in Rosenburg ein 81-jähriger Wiener von einem Spaziergang am Vortag nicht zurückgekehrt war. Nachdem die Aktion in der Nacht abgebrochen worden war, suchte man in der Früh weiter.

Auf einem Wanderweg Richtung Altenburg wurde um 9.56 Uhr der Gesuchte von einem Team der ÖHU Suchhundestaffel, unterstützt durch zwei ortskundige FF-Männer, aufgefunden. Leider kam jede Hilfe zu spät. Der Mann war vermutlich durch die Folgen eines Sturzes in den Försterbach und die Kälteeinwirkung verstorben.