Ein Fest zum Polit-Abschied von Erich Polz

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Es waren intensive Jahre mit herausfordernden Entscheidungen“ – er zählte die Life-Projekte, die Hochwasserschutzbauten in seiner Gemeinde und die Aktionen zu Kunst im öffentlichen Raum, die Kläranlage Arnsdorf, die Baugründe in Rührsdorf und das Campinggebäude in Rossatzbach auf.

„Jetzt freue ich mich darauf, zum ersten Mal im Leben nur Weinhauer sein zu dürfen“, hatte er Freunde und Wegbegleiter zum Abschieds- und Dankesfest geladen.

Darunter Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll (Polz: „Ohne dich wäre der Hochwasserschutz in Oberarnsdorf wohl noch nicht fertig“), Bezirkshauptmann Günter Stöger und dessen Vorgänger Elfriede Mayrhofer und Werner Nikisch sowie den Wasser-Experten Hans-Peter Hasenbichler von via donau.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.