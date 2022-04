Josef Schmidls Häuser-Chroniken erzählen Familien-Geschichten

Werbung

Zeit zum Recherchieren fand der ehrenamtliche Gemeindearchivar Josef Schmidl in Zeiten der Pandemie: Nun hat er, nach dem Erscheinen seiner Häuserchronik von Rossatz im Vorjahr, auch die historischen Hintergründe der Häuser in den Katastralorten Rossatzbach (Nr. 1 bis 25), Rührsdorf (Nr. 1 bis 30) und St. Lorenz (Nr. 1 bis 8) erforscht und in einem Buch gesammelt.

„Es ist erstaunlich, wie viele alteingesessene Familien es in der Gemeinde gibt. Manche sind annähernd 500 Jahre nachweisbar“, hat Schmidl sein Augenmerk nicht nur auf die Häuser, sondern auch auf deren Bewohner und die Familiengeschichten gelegt. So gibt es im Anhang des Buches einen Namensindex, der zeigt, in welchen Häusern einzelne Familien im Lauf der Jahrhunderte erwähnt werden. „Vielen könnte da erst klar werden, welche Häuser für den Werdegang ihrer Familie eine Rolle gespielt haben“, zeigt sich Schmidl von der interessanten Geschichte fasziniert.

„Wenn man sich die Familienverhältnisse näher ansieht, werden die Leiden und Erschwernisse der Bewohner aus früheren Zeiten offensichtlich“, kann er von hoher Säuglings- und Kindersterblichkeit, aber auch vom frühen Tod von Ehepartnern und rascher Wiederverheiratung berichten, um die Halbwaisen so rasch wie möglich wieder zu versorgen: „Also von Liebesheirat keine Rede!“

Es gibt auch in Rossatzbach, Rührsdorf und St. Lorenz etliche Plätze, wo es früher Häuser gegeben hat, die abgerissen wurden und an deren Stellen man heute meist achtlos vorbeigeht oder -fährt. „Auch das in Erinnerung zu rufen und diese Häuser zu beschreiben war mir wichtig“, so Schmidl.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.