„Ich war immer schon an Technik interessiert, wollte eigentlich Mechatronikerin werden.“ Julia Steinmetz, 22, hat ihren Traumberuf gefunden und ihre Lehre als Luftfahrzeugtechnikerin beim Bundesheer abgeschlossen – äußerst erfolgreich, mit ausgezeichneten Noten in allen drei Berufschullehrgängen.

In der Fliegerwerft 3 in Hörsching bei Linz hat die junge Rossatzerin 2017 ihre Lehre begonnen, nachdem sie nach ein paar Jahren Gymnasium in Krems beschlossen hatte, einen Lehrberuf anzustreben. Warum es ein technischer Beruf werden sollte? „Ich habe früher schon Modelle gebaut, mit Motoren, damit sie sich selbstständig bewegen können. Ich habe sogar meine eigene Werkzeugkiste mit Bohrmaschine bekommen“, scheint sie, in einer Winzerfamilie aufgewachsen, ein Händchen fürs Technische zu haben. „Ich bin dann zufällig auf die Lehrstelle gestoßen und hab mich sofort beworben. Ich wusste damals nicht, dass man Luftfahrzeugtechnik lernen kann“, erzählt sie, dass sie die einzige weibliche Teilnehmerin in ihrem Jahrgang beim Test in Linz war. Insgesamt drei Lehrlinge wurden damals aufgenommen.

Julia Steinmetz bleibt nun in Linz (auch ihre ältere Schwester wohnt mittlerweile in der OÖ Hauptstadt), arbeitet weiterhin in der Fliegerwerft in Hörsching, in der Triebwerkszentralwerkstätte, wo sie für die Überprüfung und Wartung von Hubschraubern und aller anderen Triebwerke der Bundesheer- Luftfahrzeuge (außer der Eurofighter) verantwortlich sein wird.

Selbst als Pilotin in einen Flieger zu steigen interessiert sie nicht: „Mir gefallen die Tätigkeiten am Boden besser, dabei möchte ich gerne bleiben.“